Újabb gyanúsítások a Szőlő utcai botrány ügyében

A gyanú szerint a javítóintézet vezetője az általa emberkereskedelem és kényszermunka során kizsákmányolt három nehéz sorsú - a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú - fiatalt és élettársát tényleges munkavégzés nélkül, valótlanul kitöltött és aláírt jelenléti ívek felhasználásával, fiktív módon, közalkalmazottként foglalkoztatta az intézményben. Többüknek munkaköri leírása sem volt.

A gyanúsított - aki a munkáltatói jogkör gyakorlója, egyben az intézet vagyonkezelője is volt - kötelességei megszegésével 2023 januárjától legalább 56,5 millió forint vagyoni hátrányt okozott a javítóintézetnek.

Mindezek alapján a gyanúsított - az eddig közölt emberkereskedelem és kényszermunka bűntettén túl - megalapozottan gyanúsítható folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és többrendbeli hamis magánokirat felhasználásával.

Az ügynek eddig két gyanúsítottja van, a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását a nyomozási bíró legutóbb november 29-ig hosszabbította meg.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozó csoport az ügy teljes körű, minden részletre kiterjedő feltárása érdekében továbbra is soron kívül jár el - tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség.