Újabb gyanús jobbikos kifizetésekről számolt be Volner

2018. NOVEMBER 10., SZOMBAT HOLLIK ISTVÁN: A TERRORIZMUST IS FINANSZÍROZHATJÁK A MIGRÁNSOK A NÉVTELEN BANKKÁRTYÁKKAL. A FIDESZ-KDNP VÁLASZT KÖVETEL AZ EU-TÓL ÉS AZ ENSZ-TÕL, HOGY KINEK A PÉNZÉBÕL ÉS MIÉRT FINANSZÍROZZÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT. AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT A 2019-ES EP-VÁLASZTÁSOKRA. A KATONAI RENDÉSZEK KAPJÁK AZ ELSÕ OLYAN LÕFEGYVEREKET, AMELYEKET KISKUNFÉLEGYHÁZI ÜZEMÉBEN GYÁRT A HONVÉDSÉG - BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER. REKORD SZÕLÕ- ÉS BORTERMÉSRE, 550 EZER TONNÁRA ÉS 3,8 MILLIÓ HEKTOLITER BORMENNYISÉGRE SZÁMÍT AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. A KÖZNEVELÉSI FEJLESZTÉSEK MEGALAPOZHATJÁK A KÖVETKEZÕ ÉVEK MUNKÁJÁT MONDTA A KÖZNEVELÉSÉRT FELELÕS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR. DÚRÓ DÓRA: KÉPVISELÕI CSOPORTOT HOZ LÉTRE AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN A MI HAZÁNK MOZGALOM. G. FODOR GÁBOR: AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ALAPVETÕ VÁLTOZTATÁSOKRA SZORUL, A KÖZELGÕ UNIÓS VÁLASZTÁSOK TÉTJE EURÓPA JÖVÕJE. NAV: 2019-TÕL MÁR CSAK A CÉGKAPUN KERESZTÜL INTÉZHETIK ADÓÜGYEIKET A CÉGEK, AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNÁL NEM LESZ VÁLTOZÁS. ÉVOSZ: MINTEGY HÚSZEZER LAKÁST ÉRINT AZ ÖTSZÁZALÉKOS ÁFA MEGTARTÁSA MAGYAR IDÕK. BAKONDI GYÖRGY: A KORMÁNY MEGERÕSÍTETTE A JELENLÉTET A MAGYAR-HORVÁT HATÁRON, MERT NEM KIZÁRT A 2015-ÖS ESEMÉNYEK MEGISMÉTLÕDÉSE. RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR: HÉTFÕN ÉRKEZIK A BANKSZÁMLÁKRA A NYUGDÍJPRÉMIUM, MAJD CSÜTÖRTÖKTÕL A POSTAI KÉZBESÍTÉSEK IS ELKEZDÕDNEK. TISZTI FÕORVOS: DEBRECENBEN, MISKOLCON ÉS NYÍREGYHÁZÁN EGÉSZSÉGTELEN A LEVEGÕ A MAGAS SZÁLLÓPOR-KONCENTRÁCIÓ MIATT. A KÖZÉP-EURÓPAI ÁLLAMOK KÖZÜL MAGYARORSZÁG A LEGERÕSEBB JELENLÉT PERUBAN MONDTA KÖVÉR LÁSZLÓ LIMÁBAN. ÕRIZETBE VETTÉK AZ OROSZORSZÁG JAVÁRA VALÓ KÉMKEDÉSSEL GYANÚSÍTOTT NYUGÁLLOMÁNYÚ OSZTRÁK FÕTISZTET KÖZÖLTE A SALZBURGI ÜGYÉSZSÉG. ÚJABB HIRTELEN ÁRVÍZ SÚJTOTTA JORDÁNIÁT, LEGKEVESEBB 11 EMBER MEGHALT. SAVBAN OLDOTTÁK FEL A MEGGYILKOLT SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ, DZSAMÁL HASOGDZSI HOLTTESTÉT ÍRJA EGY TÖRÖK LAP. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKAT TARTANAK SZLOVÁKIÁBAN. ISMERETLEN ELKÖVETÕK SZOMBATRA VIRRADÓRA FELGYÚJTOTTAK WITTENBERGBEN EGY EMLÉKMÛKÉNT KIÁLLÍTOTT MENEKÜLTBÁRKÁT. TÖBB EZER MIGRÁNS FOLYTATJA ÚTJÁT MEXIKÓVÁROSBÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ. AZ AMERIKAI ELNÖK ÚJ INTÉZKEDÉSEKKEL ÉS KATONÁK EZREINEK KIVEZÉNYLÉSÉVEL AKADÁLYOZNÁ MEG A KARAVÁN BEJUTÁSÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA. MEGÉRKEZETT PÁRIZSBA DONALD TRUMP, EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK KÉTOLDALÚ TALÁLKOZÓN FOGADJA AZ AMERIKAI ELNÖKÖT. AZ I. VILÁGHÁBORÚT LEZÁRÓ FEGYVERSZÜNET ALÁÍRÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLIK PÁRIZSBAN 72 ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFÕ RÉSZVÉTELÉVEL. ANGELA MERKEL RÉVÉN ELÕSZÖR EMLÉKEZETT MEG 1945 ÓTA NÉMET KANCELLÁR A FEGYVERSZÜNET ALÁÍRÁSÁNAK HELYSZÍNÉN. AZ ISZLÁM ÁLLAM KÖVETÕJE VOLT A MELBOURNE-I TERRORTÁMADÁS ELKÖVETÕJE KÖZÖLTE AZ AUSZTRÁL RENDÕRSÉG. KILENCRE NÕTT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, MINDANNYIAN PARADISE VÁROSBAN VAGY KÖRNYÉKÉN VESZTETTÉK ÉLETÜKET. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: SZÉKELYFÖLDRE IS KITERJESZTI MAGYARORSZÁG A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOT. LEGKEVESEBB 8 SZÍRIAI KORMÁNYKATONA ÉS KÉT LÁZADÓ VESZTETTE ÉLETÉT EGY MEGFIGYELÕÁLLÁS ELLENI DZSIHADISTA RAJTAÜTÉSBEN IDLÍB TARTOMÁNY MELLETT. NORVÉGIA PÉNTEKEN BEJELENTETTE, HOGY FELFÜGGESZTI A SZAÚD-ARÁBIÁBA IRÁNYULÓ ÚJ FEGYVERKIVITELI ENGEDÉLYEKET. ELRENDELTÉK MALIBU KÖTELEZÕ KIÜRÍTÉSÉT IS A KALIFORNIAI ERDÕTÜZEK MIATT, A TÛZVÉSZ PÉNTEK DÉLUTÁN ÖT HALÁLOS ÁLDOZATOT IS KÖVETELT. EGY ÚT MENTI CSALÁDI HÁZ FALÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ, A 63-AS FÕÚT NAGYDOROGI SZAKASZÁN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÁTKELÕ HAJÓJÁRATOK KÖZLEKEDNEK A DUNÁN KARÁCSONYIG A KOSSUTH TÉR-VÁRKERT BAZÁR-PETÕFI TÉR ÚTVONALON. A SZMOGRIADÓ TÁJÉKOZTATÁSI FOKOZATA LÉPETT ÉLETBE NYÍREGYHÁZÁN A SZÁLLÓ POR MAGAS KONCENTRÁCIÓJA MIATT. A GYORSHAJTÁSOK MIATT KAMERÁKAT HELYEZNÉNEK EL A SZENTENDREI ÉS A VÁCI ÚTON. FOKOZOTTAN ELLENÕRZI A VONATJEGYEKET A MÁV-START DUNAKESZI ÉS DUNAKESZI-GYÁRTELEP ÁLLOMÁSOKON NOVEMBERBEN. TELJES KÖRÛ BEISMERÕ VALLOMÁST TETT AZ A FÉRFI, AKI MEG AKARTA ERÕSZAKOLNI MAKAI VIKTÓRIA FUTÓNÕT A BUDAPESTI JÁSZBERÉNYI ÚTON. A FÉRFI AZZAL VÉDEKEZETT, HOGY ERÕSEN ITTAS ÁLLAPOTBAN VOLT A TÁMADÁS IDEJÉN. JOGERÕSEN ELUTASÍTOTTA A BÍRÓSÁG A DÓZSA GYÖRGY ÚTI BALESET GYANÚSÍTOTTJÁNAK ÓVADÉKINDÍTVÁNYÁT. HÉTKÖZNAPI REND VAN A KÖZLEKEDÉSBEN, FIZETNI KELL A PARKOLÁSÉRT, A BKK JÁRATAI IS MUNKANAPI MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK. MEGNYÍLT A 20 ÉVES BUDAPESTI ADVENTI ÉS KARÁCSONYI VÁSÁR A VÖRÖSMARTY TÉREN.