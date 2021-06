Újabb fontos kormányzati bejelentések Orbán Viktortól a Kormányinfón - élőben a HírTV műsorán

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A legfrissebb adatok szerint a járvány következtében elhunyt 7 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 896 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 722 296 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 54 399 főre csökkent. 481 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 57-en vannak lélegeztetőgépen.

A járványhelyzeten kívül szóba került Orbán Viktor miniszterelnök szerdai bejelentése is, miszerint a gyermekes családok jövőre visszakaphatják a 2021-ben befizetett személyi jövedelem-adójukat.

Részletek a HírTV műsorán, valamint Facebook oldalunkon.

A védekezés új szakaszba lépett

Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfó elején azt mondta, hogy tegnap a gazdaság újraindításáról tett néhány bejelentést. A védekezés új szakaszba lépett.

Még 17 millió adag vakcinát várnak

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az egyéni felelősség kérdésre az oltás ügye, akik nem oltatták be magukat, azok veszélyben vannak. Kérte őket, hogy oltassák be magukat - tette hozzá.A vakcinatartalékokat illetően elmondta, hogy nyugati vakcinából még 17 millió adag érkezik. Mindenkit képesek vagyunk akár negyedjére is beoltani -tette hozzá.

Orbán Viktor: A járvány harmadik hullámát legyűrtük

Orbán Viktor elmondta, hogy a tegnapi kormányülésen ismertették a járványügyi adatokat. A járvány harmadik hullámát legyűrtük, mert alacsony a tesztek között a pozitívak aránya. A kormányfő elmondta, hogy az oltásokat tekintve nagyon jól állunk. Az első oltást tekintve a második, a másoik oltást tekintve az első helyen állunk az unióban. Magyarország az egyetlen olyna hely, ahol több vakcina áll rendelkezése, mint ahányan oltásra jelentkeztek.

A komány engedélyezte a 12-15 évesek oltását is

A komány engedélyezte a 12-15 évesek oltását is - jelentette be a kormányfő. Van 137 ezer olyan honfitársunk aki nem vette fel az oltást.

Aki nem veszi fel a második oltást, azt törölni fogják a védettségi igazolvánnyal rendelkezők köréből

- tette hozzá. A jövő héttől áttérünk a készenléti oltási rendre - mondta a kormányfő. Köszönetet mondott mindenkinek aki segített az oltásokban.

Jelentős előnyünk van

1-1,5 hónapos előnnyel sikerült nyitni - mondta Orbán Viktor. A dolgozó emberek 4,5 milió felett van, de 50 ezerrel kevesebb, mint 2019 hasonló időszakában. Lehetőség lesz arra, hogy kétszer annyi munkahely jöjjön létre, mint amennyi megszűnt - tette hozzá.

Itt az új nemzeti konzultáció

Nemzeti konzultációt indít a kormány a következő időszakban - mondta Orbán Viktor. Egyetértési pontokat kell létrehozni.

A gazdasági újraindításról, a gazdaság megerősítéséről és a stabli gazdaságról konzultáció indul.

Fontos, hogy egyetértés legyen a mininmálbér tekintetében - tette hozzá. Jelentős adókedvezményekre lesz szükség, hogy jelentősen nőjön a minimálbér.

A járvány és a népvándorlás kora

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy a gazdaság újraindítását tekintve a kormány azt állapította meg, hogy 15 év alatt három súlyos válság volt Magyarországon: a 2008-as válság, a migrációs válság, és a mostani koronavírus-járvány. A kormány nem azt a gazdaságot képzeli el, mint a korábbi gazdaság volt, hanem le akarja vonni a tanúlságokat - mondta a kormányfő. Egy olyan évtizedre készülünk, ami a járványok és a népvándorlások időszakát hozta.

Tíz napos fizetett szabadságot kapnak a védekezésben résztvevők

Két évig fel kellene függeszteni a migrációt az EU-ban, amíg a járványt nem sikerül lezárni.

A nemzeti konzultáció formája hasonló lesz a korábbiakhoz, lesz postai és lesz internetes is

- ismertette a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, tzí napos rendkívüli szabadságot kapnak azok, akik részt vettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben.

Itt vannak a konzultáció újabb témái

Az adóvisszaadásról azt mondta a kormányfő, hogy az átlagbér adószintjéig visszaadják-e az szja-t a családosoknak - erről szól az újabb kérdés. A moratórium ügyéről is megtörténik a konzultáció. A klímaadóról is lesz nemzeti konzultáció. Az uniós elvek hamarosan megjelennek, és azt tartalmazzák, hogy a klímacélok elérésében, ki viselje a terheket - mondta a kormányfő. A gépjárművek és a lakások után is adót akarnak kivetni Brüsszelből, és így egy újabb rezsivita a kérdés. A konzultációban szerepelni fog kötelező kvóta is, mert a déli országokban egyre rosszabb a helyzet.

Ez szükséges az intézkedések végrehajtásához

Gulyás Gergely ismertetése szerint hamarosan megjelenik a rendelet a tíznapos fizetett szabadságról. Orbán Viktor elmondta, hogy az újraindítás sikere, vagy sikertelensége az év végén derül ki. Ha sikerül a gazdasági növekedés mértékét 5,5 százalék felé emelni, akkor megvan az a gazdasági teljesítmény, amelyek alapját adják azoknak az intézkedéseknek, ami szükséges az szja visszaadásához. Ha a gazdaság hozza az 5,5 százalékos bővülést, akkor a 3 évenként járó fegyverpénzt (fél éves fizetés) is kifizethetik január 1-jén.

Orbán Viktor a térdelésről: A szurkolókkal értek egyet

Minden egyes bejelentett intézkedésnek az adja meg az alapját, ha sikerül 5,5 százalékos bővülést elérni. A legkevésbé sem szimpatizálok a térdelősdivel, a sport másról szól és nincs helye a pályán ennek. Az ilyen gesztusok kultúrafüggők - mondta kérdésre Orbán Viktor. Mi teljesen másként gondolkozunk ezekről a gesztusokról, mint a brit kultúrkörben.

nem azt várjuk a nemzeti csapatinktól, hogy harcoljanak, győzzenek és állva haljanak meg

- tette hozzá. Nem véletlenül terjed ez a gesztusrendszer ilyen gyorsan, mert van mögötte egy morális megfontolás, mert volt rabszolgatartó országok találták ki - tette hozzá. Az utóbbi dolog egy komoly morális teher, és minden népnek magának kell elhordoznia, mi nem voltunk rabszolgatartók, tehát felelősségünk sincsen. Én a szurkolókkal értek egyet - tette hozzá.

Nincsenek veszélyben a Kínával való kapcsolatok

A magyar-kínai kapcsolatok nagyon erősek, így Karácsony sem tud kárt tenni benne - mondta egy másik kérdésre. Amikor a kommunista blokkon belűl nagy vita volt Kína és a Szovjetunió között, akkor nem foglalt állást egyik fél mellett sem - mondta a kormányfő.

Origo - HírTV