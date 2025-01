Újabb fizetési felszólítást kapott kézhez a magyar kormány Brüsszelből, a kabinet azonban nem fizeti be azt

Megosztás itt:

Fizetési felszólítást küldött a magyar kormánynak Brüsszel, ezúttal 60 millió eurós összeget követel az Európai Bizottság. Emlékezetes, az Európai Bíróság megbüntette Magyarországot a migrációs szabályok állítólagos megsértése miatt. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma a Magyar Nemzet megkeresésére megerősítette az értesülést, a tárca a következő választ küldte el:

Magyarország Kormánya a tegnapi napon kézhez kapta a Bizottság fizetési felszólítását. A bírságot a magyar kormány nem fizeti be és minden rendelkezésére álló jogi és politikai eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy az ország határait megvédje és az illegális migrációt megállítsa. Magyarország álláspontja évek óta világos: megvédjük Magyarország határait és nem engedjük, hogy Brüsszel bevándorlóországot csináljon hazánkból. Brüsszel továbbra is migrációpárti politikát folytat és nem tett le arról, hogy minél több bevándorlót hozzon be Európába.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a minap egy interjúban arról beszélt, hogy az Európai Bizottság ezeket a pénzeket be akarja hajtani rajtunk, de „a végén mi fogjuk a bizottságon”. Az uniós pénzbírság tetemes, de ennél csak az kerülne többe, hogyha migránsok százezrei lennének itt, tönkretéve az országot, a közbiztonságot, örökre megváltoztatva az elmúlt évszázadok szerves fejlődésének eredményeként kialakult politikai nemzetet – mondta a miniszter az ATV-nek adott interjúban.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász pedig korábban kijelentette, valójában a bíróság is a brüsszeli álláspontot képviseli, és, az uniós intézmények vezető bürokratáitól már megszokott módon túlterjeszkedve a hatáskörén, próbálja – a jog eszközeit felhasználva – rábírni Magyarországot a migránsok beengedésére. Azért teszik ezt, mert hazánk nem hajlandó meghajolni azon brüsszeli döntések előtt, amelyek ránk szabadítanák az illegális bevándorlókat és migránsgettókat hoznának létre az országban.

Brüsszel tehát egyidejűleg zsarol és manipulál is, egy olyan módszert bevetve, amelyet szándékosan alkalmaz a bírói-technokrata gépezet annak érdekében, hogy hatalmi vagy vala­mifajta befolyási viszonyon – uniós javaslatokon, kényszereken – keresztül irányíthassák vagy még közvetlenebbül befolyásolhassák a nemzeti politikusok gondolkodását és végső soron a tagállami kormányzatok döntéseit és cselekedeteit – fogalmazott a szakértő.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva