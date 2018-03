Újabb fideszes politikus tett kirekesztő kijelentést a romákra

„Hatszáz éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljük világosan. Akkor hogyan tudnánk integrálni olyanokat, akik egy másik világból, egy másik kultúrából, másik identitással jönnek ide?” – A kampány hevében Lázár János állt bele, hogy összemossa a romákat a menekültekkel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kijelentés nagy visszhangot váltott ki, Setét Jenő cigány aktivista csütörtökön facebookos videóban követelt bocsánatkérést, amelyet azóta már több százezren láttak. „Ön most 800 ezer cigány embert sértett meg… Nyugat Európában már rég lemondtak volna. Hogyan képzeli ezt?” – tette fel a kérdést Setét.

A riogatásba a fideszes Pócs János sajátos módon kapcsolódott be. Kampányzáróján a kormánypárti politikus arról beszélt, hogy korábban jogosan tartottak attól a jászságiak, hogy cigányokkal kell majd együtt élniük, ezért most is jogos, ha a migránsoktól tartanak.

„Emlékezzünk rá, hogy itt Jászságban milyen uszítást szokott kelteni az ellenzék azzal, hogy hamis hazug hírrel, hogy nemkívánatos romák települnek a Jászságba Ózdról, Miskolcról, a Neszürből. Kérem, emlékezzünk arra is, hogy egyébként el nem ítélhető módon ez ellen milyen szinten tiltakoznak a Jászság lakói. És akkor ne tiltakozzunk a terrorveszélyt hozó migránsokkal szemben” – így Pócs János országgyűlési képviselő.

Ács polgármestere Egyenesen című műsorunkban arról beszélt: a Fidesz csak a választások idején foglalkozik a romákkal. „Kicsit úgy érzem magam, mintha egy cipőrongy lennénk” – fogalmazott Lakatos Béla.

A politikus arról is beszélt Egyenesen című műsorunkban, hogy a Fidesz április 8-án szervezetten fogja szállítani a romákat a szavazóurnákhoz.