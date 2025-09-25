Keresés

Belföld

Újabb felvétel Ruszin-Szendi Romuluszról: fegyverrel jelenhetett meg a Tisza-rendezvényen, ahol gyerekek is voltak + videó

2025. szeptember 25., csütörtök 19:20 | Hír TV

Súlyos aggályokat vet fel Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya, különösen, mivel a felvételek szerint több alkalommal is felfegyverkezve jelent meg a Tisza Párt rendezvényein, ahol gyermekek is jelen voltak. A volt vezérkari főnök korábbi kijelentése – „Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez” – tovább növeli a feszültséget.

  • Újabb felvétel Ruszin-Szendi Romuluszról: fegyverrel jelenhetett meg a Tisza-rendezvényen, ahol gyerekek is voltak + videó

A lejáratás műhelytitkai - Nyilvánvaló hazugságok ismételgetése annyiszor, hogy a hazugságok igaznak tűnjenek

 A politika világában a hatalomért folytatott küzdelem a digitális térben is jelen van. Itt is háború zajlik, ahol a legfőbb fegyver maga a közösségi média. Ez a fegyver azonban nem mindig nyíltan tüzel. Olykor csendesen, szisztematikusan dolgozik, mint egy mérges kígyó, amely lassan, de biztosan mérgezi a valóságot, és tönkreteszi mindazokat, akik az útjába állnak.
„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

 Szerdán felkavaró jelenet játszódott le Brüsszelben: Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítója, szembesítette az antifák budapesti támadásainak gyanúsítottját, Ilaria Salist, az egyik brutálisan megvert áldozat fotójával. A tudósító kérdésére - "Felismeri ezt a férfit?" - Salis dühösen reagált, kijelentve, hogy ártatlan, és belefáradt a vádaskodásokba.

Lenini és nyilasi diktatúrához hasonlította Schiffer András a Hadházy-tüntetést. - „Csőcselék berobban egy templomba.” + videó

 Történelmi párhuzamokat vont a templomnál zajlott Hadházy-féle tüntetés és a diktatúrák között Schiffer András. A jogász és volt képviselő szerint mikor láttunk olyat, hogy „tüntetők, tüntetők, csőcselék berobban egy templomba”, majd skandálják egy idős ferences szerzetesnek, hogy szégyelld magad? Schiffer András kijelentette: „Ez a 19-es Lenin-fiúk és a 44-es nyilasoknak a tempója.”
Tarr Zoltán ismét elszólta magát: a Tisza Párt kész végrehajtani a Brüsszelben írt programot az uniós pénzekért cserébe + videó

 Elképesztő kijelentés a Tisza Párt alelnökétől: Tarr Zoltán egy beszélgetésben lényegében elismerte, hogy a párt nem programot kínál, hanem egyszerűen csak hatalomra akar jutni. A Tűzfalcsoport által publikált felvételen elhangzott legsúlyosabb kijelentés szerint a Tisza Párt készen áll végrehajtani az uniós forrásokért cserébe a „Brüsszelben írt programot”, ami a kritikusok szerint a brüsszeli diktátum feltétel nélküli elfogadását jelenti.
