Belföld

Újabb félmilliárd a hit és a zene szolgálatában: Indul a vallásos könnyűzenei pályázat

2025. november 08., szombat 21:30 | MTI

A magyar kormány újabb stratégiai lépést tesz a nemzeti és hitéleti közösségek megerősítéséért: félmilliárd forintos keretösszeggel vallásos könnyűzenei pályázat indul. Závogyán Magdolna államtitkár a Kárpát-medencei Egyházi Könnyűzenei Ünnepen jelentette be a hírt, amely a józan észre épülő kultúrpolitika újabb eleme.

  • Újabb félmilliárd a hit és a zene szolgálatában: Indul a vallásos könnyűzenei pályázat

A magyar kormány újabb félmilliárd forintos pályázatot hirdet a vallásos könnyűzene támogatására – jelentette be Závogyán Magdolna államtitkár a Kárpát-medencei Egyházi Könnyűzenei Ünnepen. A november 25-én induló program nem egy elszigetelt lépés, hanem a tudatos, 15 éve tartó nemzeti és közösségi építkezés újabb állomása.

 

Miközben a globalista ideológiák a közösségek felbontásán dolgoznak, a magyar kormány a józan észre és az univerzális erkölcsre alapozva éppen azokat a szervezeteket erősíti, amelyek a legerősebb összetartó erőt képviselik. Soltész Miklós államtitkár a „dicsőítés missziójának” nevezte ezt a szolgálatot, amely örömöt szerez az embereknek.

Az 500 millió forintos keretösszeg konkrét, kézzelfogható célokat szolgál:

  • Rendezvények szervezését.
  • Fellépések megvalósítását, különösen kistelepüléseken.
  • Hangszerek vásárlását és orgonafelújítást.

A pályázatokat gyorsított eljárásban bírálják el, hogy a szerződéseket már februárban megköthessék, biztosítva a folyamatos munkát.

  

Závogyán Magdolna államtitkár emlékeztetett: ez a támogatás egy 15 éves, következetes munka része, amely a kulturális közfoglalkoztatástól (31 ezer fő) a Csoóri Sándor Programon (5 milliárd Ft) át a Szakkör Programig (600 millió Ft) és a Petőfi Kulturális Programig (5 milliárd Ft) terjed.

Soltész Miklós hozzátette: az eddigi támogatások „beérettek”. Az elmúlt hat évben 3 milliárd forinttal 3660 produkciót és együttest segítettek a Kárpát-medencében.

 

A bejelentés helyszíne, az Eiffel Műhelyházban tartott Kárpát-medencei Egyházi Könnyűzenei Ünnep önmagában is a program sikerét mutatta. A felekezetközi eseményen mintegy 30 hazai és határon túli együttes vett részt, bizonyítva, hogy a vallásos gitáros zene élő és virágzó kulturális erő, amely hidakat épít a közösségek között.

Konklúzió: A kormány újabb félmilliárdos támogatása tehát nem csupán pénzügyi döntés. Ez egy morális és stratégiai állásfoglalás a nemzeti összetartozás, a hitélet és a kulturális közösségépítés mellett egy olyan korban, amelynek talán soha nagyobb szüksége nem volt még ezekre az értékekre.

Forrás: MTI

