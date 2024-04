Továbbra is egymással csatároznak a baloldali pártok Ferencvárosban. Korábban beszámoltunk róla, hogy még a saját pártjával is szembeszállt Karácsony Gergely.

Két óra alatt összegyűlt a szükséges számú aláírás + videó

Még délelőtt összegyűlt a szükséges számú aláírás Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltségéhez! - jelentette be Hidvéghi Balázs. A Fidesz főpolgármester-jelöltjének kampányfőnöke hozzátette: most összesítik az íveket, és délután le is adják azokat a Nemzeti Választási Irodában.