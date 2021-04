Újabb fagyok jönnek hétvégén: kemény mínuszokra kell készülni éjszaka

Az elmúlt napok gyakran csapadékos időjárása jelentősen csökkentette a tavasz első felében kialakult szárazságot - írja a met.hu. Az elmúlt 10 nap során többnyire 15 és 40 mm csapadék hullott, bár középhegységeinkben jelentős hóréteg is kialakult a múlt hét első felében. A legnagyobb mennyiség, helyenként 40-50 mm éppen a múlt hét elejéig leginkább száraz észak-dunántúli és Budapest környéki területeken hullott. Az elmúlt 30 nap csapadékmennyisége ezzel együtt is az ország déli felén még mindig sokfelé 15-25 mm-rel elmarad az átlagos értékektől. A 90 napos csapadékösszeg anomália más térbeli eloszlást mutat: az északkeleti és viharsarki pozitív eltérés mellett az ország nagyobb részén 20-50 mm-es hiány mutatkozik. A talaj nedvességtartalma ennek ellenére országszerte kedvezővé vált, a felső 20 cm-es réteg nagy területen telítődött, sőt északkeleten helyenként ismét áll a víz a földeken. A kevesebb csapadékot kapott területeken is 60 % fölött alakul a talaj nedvességtartalma a növények számára hasznosítható víztartalom százalékában.

Ugyanakkor a hőmérséklet jelentősen elmaradt az ilyenkor megszokott értékektől az elmúlt csaknem 10 nap során, csak most kedden és szerdán melegedett ideális szintre a levegő. Múlt csütörtökön a délnyugati határszélen, míg pénteken nyugaton és északon is, majd szombaton északon és keleten csökkent fagypont alá a hőmérséklet a hajnali órákban, ezeken a tájakon 0 , -3 fokos fagyok voltak jellemzőek. A délutáni maximumok országszerte 10 fok körül, a borúsabb, csapadékos tájakon ez alatt alakultak, csak kedden és szerdán melegedett 15 fok fölé a levegő. Így az 5 cm-en mért talajhőmérséklet csak most lépte át a 10 fokos küszöbértéket, jelenleg többnyire 9 és 13 fok között alakul a napi átlaga.

A szárbaindulás fenológiai fázisában járó őszi kalászosok, valamint a zöldbimbós és virágozni kezdő repce állományok számára egyaránt igen jól jött a csapadék, ahogy a már sokfelé elvetett tavaszi kalászosok és napraforgó csírázásához és keléséhez is nagy szükség volt az áztató esőre. A kukorica vetése időben aktuális, most a kellő nedvességet is megkapta a talaj, a talajhőmérséklet pedig ismét elérte a 10 fokos küszöbértéket. Bár a hét végén még hidegek lesznek az éjszakák, a jövő héten kissé melegszik az idő, így a most elvetett mag közel optimális körülmények közé kerül.

A gyümölcsösökben az idén tavasszal is jelentős fagykárok keletkeztek. A márciusi -6, -10 fokos hidegek elsősorban a déli és középső országrész mandula és kajszi rügyeiben okoztak károkat, majd az áprilisi fagyok, amikor több alkalommal is -3, -6 fokig, néhol -9 fokig csökkent a hőmérséklet, már a többi csonthéjas gyümölcs rügyeiben, virágaiban is kár tett. Jelenleg több gyümölcsünk van teljes virágzásban: a cseresznye, a szilva, a körte. Északon még virágzik az őszibarack, de a meggy és az alma még csak bimbós. Legalább egy, de inkább két hetes lemaradásban van a virágzás ideje a szokásoshoz képest.

Az idei tavaszt gyakran jellemző hideg időjárás nemcsak a méhlegelőkre, a tavaszi virágzásra, hanem a méhcsaládokra is kedvezőtlen volt eddig. A 14-15 fok alatti hőmérséklet, a szél, és a csapadékos idő gátolja a méhek kirepülését, a tavaszi virágpor és nektárgyűjtést. A családok így lassabban fejlődnek, nem tudnak a fő növényre, az akác virágzására kellően megerősödni, fölszaporodni. Ráadásul az akácot is fagykár érte.

Ebben a hónapban már nagy valószínűséggel megmarad időjárásunk hűvös jellege és csapadék is érkezik. Péntektől szárazabb levegő érkezik, újabb záporok majd vasárnap északon, hétfőn pedig délen várhatók. A jelenlegi számítások szerint kedd estétől, és főleg szerdán újabb országos csapadék hullhat. Összességében a mai csapadékhullámból területi átlagban 2-5 mm közötti mennyiség valószínű, de a csapadék záporos jellege miatt kisebb körzetekben ettől jóval több is hullhat. Nagyobb mennyiségű (10-15 mm) áztató eső, nagyobb bizonytalansággal majd kedden-szerdán érkezhet. Péntektől keddig a gomolyfelhők mellett nagyrészt napos idő valószínű. Jelentős szél csütörtökön és pénteken várható, ekkor nagy területen megerősödik a légmozgás. A hőmérséklet csökken, péntektől egészen keddig ismét fagyveszélyes éjszakák várhatók: elsősorban az Északi-középhegység északi oldalán lévő völgyekben, a Nyírségben, valamint a Felső-Kiskunságban alakulhatnak ki -2, -3 fokos éjszakai minimumok a derült éjszakákon. A maximumok 15 fok körül alakulnak majd, északkeleten kevéssel ez alatt, délnyugaton kissé e fölött. Az 5 cm-en mért talajhőmérséklet napi átlagértéke a hónap végéig 10 fok körül valószínű.

