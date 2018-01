Újabb eset, az egy éve elhunyt nagyszülő kapott levelet Orbántól

„Hirtelen azt hittem, hogy infarktust fogok kapni, mert a sebeket föltépte. Utána gondolkodtam, hogy valahova szólok. Most is, ahogy nézem a Csintalan urat, mondom mindegy, megkérdezem, hogy ilyen esetben mi van. Mert azért ez egy kicsit túlzás. Bocsánat, pofátlanság, amit csináltak. Soha nem adtuk meg a címünket, nevünket, hogy valaki küldjön nekünk ilyen reklám akármiket. Azért ne haragudjon, két éve halott férfi után kicsit fájó pont volt nekem” – a Fidesz legújabb levelén volt így felháborodva Tuncsikné Mihalina Mária. A Hír TV-nek azt mondta, hogy nemrég olyan küldeményt kellett a postástól átvennie, amit az évek óta halott férjének is kiküldtek.

Mint ismert, levélben kér anyagi segítséget a kormánypárt a további kampányhoz, ahogy a szövegben fogalmaznak azért: hogy az ország magyar ország maradhasson. A levelet Orbán Viktor a Fidesz elnökeként írta alá. A magyaroknak csekket is küldenek és adományokat várnak. Egy korábbi cikkünkben arra is kitértünk, hogy kormánypárti politikusok nem is tétlenkednek, küldik a pénzt rendesen. 2014-ben egyébként 413 millió forint adományt kapott a Fidesz, ebből közel 87 millió jutott kampányolásra.

A Fidesz azt mondja, hogy csak olyanok kapták meg a levelet, akik önként adták meg az adataikat, kedden kiadott közleményükben azt írták: „Orbán Viktor miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat, akik erre korábban felhatalmazást adtak.”

Egy másik olvasónk mindezek ellenére azzal keresett meg minket, hogy a közel egy éve elhunyt nagymamája is kapott egyet a nagyobbik kormánypárttól, mindezt úgy, hogy soha nem politizált vagy töltött ki bármilyen dokumentumot, megadva a személyes adatait.

Az elhunyt asszony unokája azt mondta, bár mélységesen felháborítja az, ami történt, de nem tud mit tenni, mert írásos bizonyíték híján, tehát, hogy a nagymama valóban nem írt alá semmit anno, nem sokra menne egy bírósági perrel. Kerekes Tamás megkereste a Fideszt is, hogy megkérdezze, lehetséges-e az, hogy olyanok is kapnak levelet és benne sárga csekket, akik életükben nem kötődtek soha egy párthoz vagy töltöttek ki bármilyen kérdőívet, illetve hogy a hozzátartozójának mégis honnan szerezték meg az adatait. A párttól elmondása szerint azt a választ kapta, hogy ha bizonyítja, hogy valóban a rokonra érintett, akkor közelebb kerülhetnek a megoldáshoz.

„Kettő nappal ezelőtt érkezett a postaládába a Fidesztől egy levél a közel egy éve meghalt nagymamám nevére szólóan. Mélységes döbbenettel és haraggal bontottam ezt ki, természetesen ez a sokat emlegetett csekkes boríték volt, én megtettem azt a lépést, hogy felhívtam a Fidesz központi számát, megérdeklődve, hogy az én nagymamám, aki soha életébe nem politizált, soha nem adta ki a személyes adatait, hogy juthattak hozzá. Nem nagyon kaptam rá választ. Aztán a sors pikantériája, hogy visszahívott a Fidesznek az ügyfélszolgálatából az az ember, akivel beszéltem, és közölte, hogy én írásban nyújtsam be, mert ha én ezt most csak így telefonon próbálok ennek utánajárni, akkor én követek el adatvédelemmel kapcsolatos bűncselekményt” – számolt be a Hír TV-online-nak Kerekes Tamás.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tartott pénteken. A Hír TV kérdésére, miszerint milyen adatbázisokból dolgoztak, azt mondta:

„A törvények által meghatározott keretek szerint tartunk fenn adatbázist. Azoknak tudunk ilyen levelet kiküldeni, akik korábban minket erre felhatalmaztak a kapcsolattartásra. (…) Ha valaki időközben elhunyt például, akkor, és nem tájékoztattak minket, akkor így történhet meg ez. De ha jelzi egy rokon, akkor töröljük az adatbázisokból” – jelentette ki Hidvéghi.