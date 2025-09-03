Újabb eltitkolt elemek derülnek ki a Tisza Párt programjából + videó

Az adó-tervek után újabb eltitkolt elemek derülnek ki a Tisza Párt programjából. A Századvég kiszámolta, mit jelentene Magyar Péterék terve, amely tiltaná az orosz energiahordozókat.
Orosz olaj nélkül egy liter benzin a kutakon 1026 forintba, míg a gáz-olaj 1051 forintba kerülne. Magyar Péter augusztus 20-án bemutatott programjában jelentette be, hogy a brüsszeli Ukrajna-politikához igazodva megszüntetné Magyarország orosz energia-vásárlásait.
A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik. De ez a politikában lehetetlen, nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak a Magyar Nemzet beszámolója szerint.
Nagy a kapkodás mostanában a Tisza Párt háza táján. Az utóbbi napok történései odáig vezettek, hogy a pártvezetés válságtanácskozást hívott össze, amelyen felettéb érdekes döntések születtek - a részletekről Deák Dániel számolt be a Magyar Nemzet közlése szerint.
A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén adót emelne és ezzel pénzt venne el a katonáktól, de nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a katonákat és a családjaikat - jelentette ki a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.