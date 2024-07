Újabb előremutató beszédre számítanak Orbán Viktor tusványosi szereplése kapcsán az elemzők

Idén rendezik meg az immáron 33. tusványosi szabadegyetemet. A Jobb pályán címet viselő, július 23. és 28. között megtartandó rendezvényen ezúttal is a közéleti-kulturális témák dominálnak majd, ám ahogy megszokhattuk, a gazdaság is terítékre kerül. Bár a Széll Kálmán-sátor lesz az állandó helyszíne az 5 napos rendezvény alatt a manapság nem kevésbé konfliktusos témáknak, valójában a miniszterelnök szombati beszéde tartalmazhat leginkább izgalmakat.

