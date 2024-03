Újabb ellenzéki taktika

Megosztás itt:

A Kutyapártot 2006-ban alapították, 2014-ben jegyezték be pártként, Kovács Gergely azóta volt a kifejezetten viccpártként tevékenykedő formáció elnöke.

Az elmúlt időszakban a párt előrébb lépett a közvéleménykutatásokban, aligha függetlenül az ellenzékkel szembeni társadalmi elégedetlenségtől. Ezzel párhuzamosan elkezdtek komolyodni:

míg korábban szinte csak tréfálkozó interjúkat adtak, Kovács Gergő és társai egyre „normálisabb” hangvételt ütöttek meg.

Ugyanakkor a hagyományos ellenzéki pártoktól továbbra is távolságot tartottak.

Aztán kiderült, az EP-választásra olyan listát állítanak, melynek élén a Soros-világhoz kötődő, korántsem „vicces” aspiránsok állnak, ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb lett a nyomás rajtuk, működjenek együtt a balliberális formációkkal.

Az önállóság bizonyításának kiemelt terepe volt a Hegyvidék, ahol Kovács az elmúlt években igen aktív volt, alappal próbálkozhatott a polgármesteri székért való indulással.

Csakhogy a többi ellenzéki párt nem állt be mögé, igaz az MKKP is kifarolt a Belvárosban Juhász Péter mögül, amint megérkezett a Momentum támogatása. A jelek szerint a különutasságnak és a viccelődésnek vége: a Kutyapártnak is be kell állnia a sorba.

Ennek mikéntjéről épp a minap közölt a Mandiner részletes elemzést, s a jelek szerint a folyamatok még annál is hamarabb elkezdenek ennek megfelelően alakulni, mint gondoltuk volna.

A lengyel alakulásokat kvázi példaként alapul véve: habár Gyurcsány Ferenc a legelutasítottabb politikus, pártját a kormánnyal szemben álló oldal vezető erejeként tartják számon, és a parlamenti ellenzéki pártok többsége függ tőle. A DK holdudvara túlnyúlik a szervezet határain, az MSZP–SZDSZ-koalíciós együttműködéstől eredeztethető, erre utalnak a momentumos, párbeszédes kötődések, kapcsolati rendszerek.

Akik ebből nem kérnek, azoknak kínál alternatívát az MKKP.

Ezt támasztja alá a Nézőpont Intézet kutatása: a baloldali szavazók és az MKKP szimpatizánsai egyaránt 90 százalékos arányban elégedetlenek Orbán Viktorral, ám

a párt hívei 72 százalékos arányban mondanak nemet Gyurcsányra is, a többi baloldali erő szimpatizánsai viszont csak 49 százalékban.

A teljes cikket a Mandiner.hu-n olvashatják.