Újabb dunai árhullám érkezik

Az OVF közölte azt is: több kisebb folyón is jelentős vízszintemelkedés várható, árhullámok vonulnak le a következő napokban a Rábán, a Dráván és a Tarnán is. Hozzátették: a jelentős helyi csapadék és az ezzel összefüggő bizonytalanság miatt a helyzet gyorsan változhat.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.