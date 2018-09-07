2018. szeptember 7.,
péntek, Regina napja

Újabb díjat nyert Nemes Jeles László

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2018. szeptember 7., péntek 19:01, frissítve: péntek 19:02

Újabb díjat nyert Nemes Jeles László. A magyar filmrendező a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége zsűrijének díját érdemelte ki Velencében, Napszállta című alkotásával. A XX. század elején játszódó filmet közel 70 országban fogják bemutatni, Magyarországon szeptember 27-étől lesz látható. A főbb szerepekben Jakab Juli és Vlad Ivanov játszanak.

 

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