AZ ÕSTERMELÕK ÉS AZ ÁFAFIZETÉSRE KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLYEK HELYETT IS A NAV KÉSZÍTI AZ ADÓBEVALLÁST 2018-TÓL. MABISZ: 300 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KÁRT OKOZOTT A VASÁRNAPI VIHAR. NOVEMBER VÉGÉIG KELL DÖNTENIE AZ NNI-NEK, HOGY ELRENDELI-E A NYOMOZÁST A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM FELJELENTÉSE ALAPJÁN. SZERDÁN KEZDÕDIK A HAJLÉKTALANOK TÉLI ELLÁTÁSA, TAVASZIG AZ EDDIGINÉL 1500-ZAL TÖBB FÉRÕHELY ÁLL RENDELKEZÉSRE. RENDÕRÖK SZÁLLÍTJÁK KI A RENDELÕKBE AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉRHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET MAGYAR NEMZET. ÚJRA SZAVAZ A HÁZ A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL. A JAVASLATOT ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ KÜLDTE VISSZA MEGFONTOLÁSRA AZ ORSZÁGGYÛLÉSNEK. TOVÁBB BÕVÜLHET JÖVÕRE BUDAPESTEN A BUBI KERÉKPÁRHÁLÓZAT VILÁGGAZDASÁG. LESZAVAZTA AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE, NEM LESZ PARLAMENTI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG A FIDESZ 2010-ES KAMPÁNYKÖLTÉSEIRÕL. A JOBBIK VÁLASZKÉNT BEJELENTETTE: "CSONKA BIZOTTSÁGOT" HOZ LÉTRE A KAMPÁNYKÖLTÉSEK VIZSGÁLATÁRA. 700 EZER FORINTÉRT AD TANÁCSOT FÖLDI LÁSZLÓ A VÁROSHÁZÁN MENEKÜLTKÉRDÉSBEN - MAGYAR NEMZET. EGYÜTT: ORVOSI IGAZOLÁSSAL MENTETTE KI MAGÁT A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ALÓL SIMONKA GYÖRGY, PIHENÉS HELYETT AZONBAN TÖBB PROGRAMON IS RÉSZT VETT. FIDESZ: "TÁRSADALMI KONSZENZUS VAN A KÉRDÉSBEN", EZÉRT SZÜKSÉGTELEN A NÉPSZAVAZÁS A VAGYONNYILATKOZATOK SZIGORÍTÁSÁRÓL. A BELGA GEORGES LEEKENS LESZ A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT ÚJ SZÖVETSÉGI KAPITÁNYA. IDÉN IS KIFIZETI A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁT A KORMÁNY, 56 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL A KABINET A CÉLRA - VILÁGGAZDASÁG. MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG: MAGYARORSZÁG PÁLYÁZHAT A 2023-AS ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁGRA. EGYELÕRE NEM DÖNTÖTTE EL A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK, HOGY MENEDÉKET KÉR-E BELGIUMBAN KÖZÖLTE PUIGDEMONT ÜGYVÉDJE. 9 EMBER FELDARABOLT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY JAPÁN FÉRFI LAKÁSÁBAN, TOKIÓ KÖZELÉBEN. NÉGYRE EMELKEDETT A VASÁRNAPI SZÉLVIHAR HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA CSEHORSZÁGBAN. MEGKEZDÕDÖTT A KOSZOVÓRÓL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ SZERBIÁBAN. AGGODALMÁT FEJEZTE KI VARSÓ A SZMOLENSZKI LÉGIKATASZTRÓFA HELYSZÍNE KÖZELÉBEN ÉPÍTENDÕ GÁZVEZETÉK MIATT. NEM KELL SZÛKÍTENI AZ ELNÖKI HATÁSKÖRT A KÜLFÖLDI KATONAI HADMÛVELETEK MEGINDÍTÁSÁT ILLETÕEN AZ AMERIKAI KÜLÜGY- ÉS VÉDELMI MINISZTER SZERINT. LEGKEVESEBB 20 EMBER MEGHALT A BOKO HARAM TÁMADÁSÁBAN NIGÉRIA ÉS KAMERUN TERÜLETÉN. MÁSFÉL MILLIÓ EMBER MARADT ÁRAM NÉLKÜL WASHINGTONTÓL MAINE ÁLLAMIG A RENDKÍVÜL ERÕS VIHAROK MIATT. TAGADJA BÛNÖSSÉGÉT TRUMP VOLT KAMPÁNYFÕNÖKE, AKI ELLEN VÁDAT EMELTEK HÉTFÕN AZ OROSZ SZÁLAKRÓL SZÓLÓ NYOMOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. PAUL MANAFORTOT TÖBBEK KÖZÖTT AZZAL VÁDOLJÁK, HOGY OFFSHORE SZÁMLÁI VANNAK, ÉS HOGY LOBBIZOTT A KORÁBBI OROSZBARÁT UKRÁN KORMÁNYNAK. TRUMP NEMRÉG BOSZORKÁNYÜLDÖZÉSNEK NEVEZTE AZ ÜGYÉSZI VIZSGÁLATOT, SZERINTE INKÁBB HILLARY CLINTON OROSZ ÜGYEIT KELLENE VIZSGÁLNI. RÁLÕTTEK KIJEV MELLETT EGY PUTYIN ELLENI MERÉNYLETTEL VÁDOLT FÉRFI AUTÓJÁRA, A FELESÉGE MEGHALT. ALÁÍRTA A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT VÉGÉT JELENTÕ ÚJ TERRORELHÁRÍTÁSI TÖRVÉNYT EMMANUEL MACRON. FRANCIAORSZÁGBAN A HÉTVÉGÉN TÜNTETÉSEKET RENDEZTEK 11 NAGYVÁROSBAN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁS ÉS ERÕSZAK ELLEN. AMERIKAI KÜLÖNMEGBÍZOTT: BÉKEFENNTARTÓKAT CSAK AZ OROSZ ERÕK KIVONÁSA UTÁN VEZÉNYELJENEK A DONYEC-MEDENCÉBE. VÁDAT EMELTEK KÉT EMBER ELLEN A SZEGEDEN JANUÁRBAN EGYMÁSSAL SZEMBEN HALADÓ SZEMÉLYVONATOK ÜGYÉBEN. A MOZDONYVEZETÕT ÉS A FORGALOMIRÁNYÍTÓT MULASZTÁSUK MIATT VÁRHATÓAN PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLIK. VÁDAT EMELTEK EGY FERTÕENDRÉDI NÕ ELLEN, AKI BENYUGTATÓZVA HALÁLRA RÁZTA HÉT HÓNAPOS CSECSEMÕJÉT. SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT ÉS KIGYULLADT EGY TEHERAUTÓ GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZELÉBEN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. 70 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SOM LAJOS BASSZUSGITÁROS, A PIRAMIS EGYÜTTES ALAPÍTÓJA. ÚJRAKEZDÕDÖTT A RÖSZKEI TÖMEGZAVARGÁS MIATT TERRORCSELEKMÉNYEKKEL VÁDOLT AHMED H. TÁRGYALÁSA A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉKEN. NOVEMBER 6-ÁN KEZDÕDIK MEG A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉKEN A KUN-MEDIÁTOR-ÜGYKÉNT ISMERTTÉ VÁLT BÜNTETÕPER.