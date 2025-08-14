Újabb busz gyulladt ki Budapesten + videó

Csütörtök reggel ismét egy égő buszhoz riasztották a fővárosi tűzoltókat. Ezúttal a XII. kerületben kapott lángra egy menetrend szerinti járat. A lángokat sikerült eloltani, információink szerint személyi sérülés nem történt. A helyszínről Scharner Félix tudósított.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.