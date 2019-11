Újabb botrányos kijelentés

Pesterzsébet és Erzsébetváros után a második kerületben is egy helyett négy alpolgármestert nevezett ki az új ellenzéki vezetés. Őrsi Gergely MSZP-s polgármester döntése ellen a Fidesz a közösségi oldalán tiltakozott, mert az ötéves ciklusra vetítve több száz millió forintos többletköltséget jelent. Dömsödi Gábor lesz Niedermüller Péter sajtófőnöke a VII. kerületben - tudta meg az Informátor. Az egykori televíziós korábban Pásztó polgármester volt, azonban a bukását követően most a Demokratikus Koalíció adott neki pozíciót. A Demokratikus Koalíció szerint hősnek számít a Borkai Zsoltról készült kompromittáló felvételek kiszivárogtatója. Hamis vád és rágalmazás miatt meggyanúsíthatják az „Ördög Ügyvédje blogot”- írja a Magyar Nemzet. A lap arról is beszámol, hogy a blog és honlap mögött több ellenzékhez közel álló személy állhat. Az RTL Klub hangfelvételei bizonyítják, hogy Gyurcsány Ferenc párttársa, Póczik József volt válogatott labdarúgó és DK-s jelölt 10 millió forintot akart kizsarolni a Borkai-videó kapcsán – írja az origo.hu A díjait is elvesztheti és egy vagyont bukhat Gothár Péter a zaklatási botrány miatt. A nemzet művésze kitüntetéssel a mindenkori minimálnyugdíj huszonháromszorosa, azaz jelenleg 655 500 forint jár havonta, ez azonban a törvény értelmében érdemtelenség esetén visszavonható. A díj visszavonásról az odaítéléshez hasonlóan a Magyar Művészeti Akadémia bizottsága dönthet. A testületet vezető Kubik Anna úgy reagált: a napokban kiadnak egy állásfoglalást az üggyel kapcsolatban, amely iránymutatást ad a bizottság tagjainak. Az MSZP-s Korózs Lajos a náci Németországhoz hasonlította a magyar társadalmat, szerinte Adolf Hitlert is sokan támogatták, úgy ahogy a mai magyar kormányt is. A Fidesz Korózs Lajos kijelentésére reagálva közölte: a szocialisták szövetséget kötöttek a kisnyilasokkal. Százmilliós vagyonnal rendelkezik Pécs új polgármestere – derült ki Péterffy Attila vagyonnyilatkozatából. Az ellenzéki pártok árnyékszervezete, a Mindenki Pécsért Egyesület színeiben győztes városvezető aranyban, illetve értékpapírokban tartja pénzét. Az LMP Schmuck Erzsébet választotta női társelnökké, aki egyedüli jelölt volt a posztra. A párt azért tartott tisztújítást, mert a májusi európai parlamenti választások gyenge eredménye után a teljes elnökség lemondott. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feljelentést tett álhír terjesztése miatt, miután több álhírportálon is megjelentek olyan cikkek, amelyek olyan a miniszternek tulajdonított mondatokat tartalmaznak, amelyek Gulyás Gergelytől soha nem hangzottak el. A Mi Hazánk Mozgalom 17 évben állapítaná meg a tankötelezettség korhatárát - közölte Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese. Az elmúlt hónapokban nőtt a babaváró támogatás iránti érdeklődés Duna House adatai szerint, a cég hitelcentruma által közvetített babaváró támogatások döntő többségét továbbra is ingatlanvásárlásra költik a fiatal családok. A tudomány az innováció gyökere, az innováció pedig a gazdasági növekedés forrása - hangsúlyozta Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A bíróságok kötelesek lesznek a Kúria jogértelmezését követni az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslata értelmében, ugyanakkor ez nem sérti az ítélkező bírók személyes függetlenségét - mondta Varga Judit igazságügy-miniszter. Csaknem 5000 milliárd forintot fordít út- és vasútépítésre Magyarország 2024-ig - közölte Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a Magyar Hírlappal. A magyarság egészének fejlődését segítő tőkét jelentenek a nemzetpolitikára fordított források - jelentette ki Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A miniszterelnök továbbra is tájékoztatja a parlamentet az Európai Tanácsban történtekről – közölte a Fidesz-frakció. A 2004 óta tartó gyakorlat szerint a kormányfő csak a kiemelt jelentőségű tanácsi üléseket követően szólal fel napirend előtt - Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt 5, Orbán Viktor eddig 9 alkalommal élt ezzel. Nem sértett emberi jogokat Magyarország tranzitzóna ügyben – jelentette ki Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Több mint tízezer migráns van Bosznia-Hercegovinában - közölte Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A tavalyi merénylet után újból megnyílt a karácsonyi vásár Strasbourgban - mintegy 500 egyenruhás és civil rendőr vigyáz a rendre. Több száz illegális bevándorlót akarnak partra tenni a civil mentőhajók Olaszországban. Az Aita Mari, az Ocean Viking és az Open Arms már engedélyt is kértek a kikötésre. Az NGO járművek az elmúlt hónapokban közel ezer migránst szállítottak a kontinensre. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint azért kellett kiírni a decemberben esedékes előre hozott választást, mert az eddigi parlament megakadályozta a brit EU-tagság megszűnéséről hozott népszavazási döntés végrehajtását. Legalább kilenc ember, köztük négy civil halt meg egy autóba rejtett pokolgép robbanásában a török határ közvetlen közelében lévő észak-szíriai Tell-Abjadban - adta hírül az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Kurd harcosok heves összecsapásokba bocsátkoztak Szíria északi részén, hogy feltartóztassák a törökbarát lázadó erők Ain-Ísza város ellen indított támadását - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Az amerikai erők mintegy 500 fővel napokon belül felújítják hadműveleteiket Kelet-Szíriában az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen - jelentette be Kenneth McKenzie tábornok. Be nem jelentett látogatást tett Irakban Mike Pence amerikai alelnök. A japán és a dél-koreai külügyminiszter megállapodott abban, hogy Abe Sindzó japán miniszterelnök és Mun Dzse In dél-koreai elnök kétoldalú tárgyalást is folytat majd azon a kínai-japán-dél-koreai csúcson, amelyet december végén tartanak Kínában. Soros György már a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban is Donald Trump megbuktatásán dolgozott - hívta fel a figyelmet az elnök ügyvédje. Rudy Giuliani közölte: a tőzsdespekuláns minden eszközt bevetetett, hogy elkerülje Trump megválasztását. Éjszakai kijárási tilalmat rendelt el a kolumbiai főváros polgármestere azt követően, hogy Bogotában és az ország több más pontján kormányellenes zavargások és fosztogatások voltak - sok helyen a tüntetők összecsaptak a rendfenntartókkal. Több mint harminc francia városban tízezrek követeltek kormányzati intézkedéseket a nők elleni erőszak megfékezésére. Egy washingtoni szövetségi bíróság 180 millió dolláros kártérítésre ítélte Teheránt Jason Rezaian amerikai újságíró bebörtönzése miatt. Menedékjogot kért Ausztráliában egy magát a kínai hírszerzés ügynökének mondó kínai férfi, és információkat adott át az a kémelhárítási hivatalnak arról, hogy Peking milyen eszközökkel avatkozik be politikailag Hongkongban, Tajvanon és Ausztráliában. Ismeretlenek megtámadtak egy rendőrkapitányságot a jelentős kábítószer-termeléséről elhíresült Cauca kolumbiai megye egyik városában, Santander de Quilichaóban - három rendőr életét vesztette, hetet megsebesítettek. Elveszítheti világörökségi helyszín státuszát Velence. A Világörökségi Központ igazgatója szerint drámai a helyzet Velencében, ezért januárban felülvizsgálják státuszát. A legmagasabb fokozatú időjárási készültséget rendelték el az északnyugat-olaszországi Liguria tartományban, amelyet ismét felhőszakadás és áradás sújt, és újabb áradásra készülnek Velence városában is. Egy hét alatt több mint háromszorosára, húszra emelkedett a szamoai kanyarójárvány halálos áldozatainak száma, és majdnem mindegyikük kisgyerek – közölte a csendes-óceáni szigetország kormánya. Munkavégzés miatt vasárnap délig több kilométeres torlódásra lehet számítani az M3-as autópálya Pest megyei szakaszán a főváros felé - közölte az Útinform. A magyar női kézilabda-válogatott 31:25-re legyőzte a házigazda Koreai Köztársaság csapatát a Szöulban zajló Premiere4 Kupa nemzetközi felkészülési torna második fordulójában. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Telekom Veszprém - PGE Vive Kielce (lengyel) 28:24 Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár FC - Puskás Akadémia FC 1:3; Mezőkövesd Zsóry FC - Kaposvári Rákóczi FC 2:0; Budapest Honvéd FC - Paksi FC 2:1; Kisvárda Master Good - Debreceni VSC 1:0 A magyar férfi curling csapat extra end után 7:6-ra legyőzte a szlovák együttest pénteken a svédországi Helsingborgban zajló curling Európa-bajnokság B divíziójának helyosztóján, így nem esett ki. A magyar női válogatott a harmadik helyen végzett a B divízióban a svédországi curling Európa-bajnokságon, miután a helyosztón 9:2-re győzött az angol csapat ellen. Férfi kosárlabda NB I: Alba Fehérvár - DEAC 99:87 Kenderesi Tamás három aranyérmet szerzett az úszók egyetemi-főiskolai országos bajnokságán.