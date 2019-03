Újabb botrányos Jobbik-felvétel: a pártban mindennapos a zsidózás

2012 nyara vészjóslóan alakult a magyar Országgyűlésben első ciklusát töltő Jobbiknak, hiszen addig soha nem látott botrányok bukkantak fel a láthatáron. A párt akkori alelnökéről, Szegedi Csanádról előkerült egy hangfelvétel, amelyen azt állította a vele beszélgetésbe elegyedő férfinak, hogy európai parlamenti források segítségével előnyöket tudna neki biztosítani azért cserébe, hogy ne hozza nyilvánosságra a felmenőivel kapcsolatos információit. A Jobbikban csak „Szegedi Csanád-ügynek” hívott eset hónapokig uralta a nyilvánosságot, ami meglehetősen kellemetlen időszakot eredményezett a pártnak, hiszen azzal volt tele a sajtó, hogy zsidó származása miatt próbálnak megszabadulni az egyik vezető politikusuktól. A szervezeten belüli nyomásgyakorlás eredményeképpen Szegedi lemondott valamennyi belpolitikai tisztségéről, később pedig kizárták a Jobbikból. Az egykoron népszerű és elismert politikusból pillanatok alatt közellenség lett, első számú céltáblájává válva a párt radikális szárnyának. Lenhardt Balázs volt képviselő például annyira lelkes volt, hogy pár hónappal később a párt vezetésének jóváhagyása nélkül, önszántából – befolyással üzérkedés és hivatali visszaélés gyanúja miatt – feljelentést tett a pártból már kitessékelt Szegedi ellen. Az egyeztetés nélküli akció óriási vihart kavart a politikai közösségen belül.

Zsidószakértője is volt a Jobbiknak

Mivel Lenhardtnak nem ez volt az első ilyen lépése, Vona Gábor akkori pártelnök frakcióülést hívott össze annak érdekében, hogy megtárgyalják a renitens politikus ügyét. A Jobbik 2012. november 7-i frakcióülésének teljes hanganyaga most az Origónál kötött ki, hat és fél évvel a történtek után. A felvételen a rajta szereplő politikusok egyértelműen azonosíthatók, Vonát több alkalommal elnök urazzák, valamint a dátum és a nevek is passzolnak. Vona hangját is egyértelműen felismerték az általunk megkérdezett politikustársak, és hitelesnek tartják a felvételt.

A hangfelvétel tele van zsidózással, paranoiával, vádaskodással és intrikákkal. Az anyag meghallgatása után kiderült, hogy Vona – az elnökség és a frakció véleményének kikérése nélkül – már egy ideje önhatalmúlag eldöntötte, hogy kirakja a Lenhardtot a képviselőcsoportból, így az ítélet meghozatala sokkal inkább tűnt egy kirakatpernek, semmint egy demokratikus szervezet demokratikus döntésének. A volt pártelnök több mint húszperces, drámai monológgal indított, aminek során mind Szegedit, mind Lenhardtot kőkeményen ostorozta, nem egyszer erősen antiszemita felhanggal.

A párt volt alelnökének fordulatát nemes egyszerűséggel „Saul-fordulásnak” nevezte, aki szerinte ezzel a zsidók öklévé vált.

„A másik oldalról pedig mindannyian egyetértünk abban, hogy amit Csanád tett az elmúlt időszakban, különösképpen az utolsó nyilatkozatával, az a Saul-fordulás, amit ő végrehajtott, az finoman szólva is felháborító, és konkrétan megalázó a Jobbik számára. Valóban egy nagyon megalázó helyzetbe hozott minket az egykori vezetője a pártnak, alelnöke, sokak által a párt öklének tartott szereplője, most a másik oldalon válik ököllé” – fogalmazott a pártelnök Szegedinek azzal a nyilatkozatával kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy „minden vitában csupán a tisztelet hangján szabad szólnunk, amely Izraellel kapcsolatos”.

Vona később elnézést kért az elnökségi tagoktól azért, hogy nélkülük hozta meg a döntést Lenhardt ügyében. Ezen a ponton mentségül hozzátette, hogy még saját felesége véleményét sem kérte ki, pedig „ilyenkor vele mindig beszélni szokott”.

A Jobbiknak „zsidószakértője” is volt: Hegedűs Lorántné. A beszélgetés így hangzott:

Hegedűs Lorántné: {...} egy levelet, amiben két szakértőt nevezett meg. Az egyik az már nem is tudom, Szávay Pisti volt, aki a külpolitikáért, nem tudom, miért a felelős, én pedig a zsidó ügyekért vagyok felelős. Gyakorlatilag ez volt a lényeg (dadogás). Megtisztelő, nem azért mondom, csak... (nevetés és hangzavar)

Ismeretlen bekiabáló: Szakértő!

Hegedűs Lorántné: Szakértőnek nevezett valaki.

Vona Gábor: "De Enikő, nem az vagy? Hát most. Azazaz.

Hegedűs Lorántné: Egyik zsidó ajnározza a másikat

A múlt héten mandátumát visszaadó politikus arról beszélt, hogy a Jobbikban „egymást ajnározzák a zsidók”.

„Én azt gondolom, tételezem, hogy Szegedi Csanád és Molnár Balázs igenis, továbbra is nagyon jóban vannak, mint ahogy ezt tették korábban is. Hiszen Molnár Balázs Szegedi Csanád személyét ajnározza, röviden az egyik zsidó a másikat ajnározza” – gyalázta párttársait a politikus, aki arról is szót ejtett, hogy „elszabadultak az indulatok a párt levelezőlistáján. Nem mindannyian vagyunk puszipajtások ebben a frakcióban” – fűzte hozzá.

A közel kétórás frakcióülésen nem csak Vona Gábor és Hegedűs Lórántné tett botrányos megjegyzést.

