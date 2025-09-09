Keresés

Belföld

Újabb botrány: titokban tartja programját a Tisza a választásokig

2025. szeptember 09., kedd 06:44 | Magyar Nemzet
program TISZA Párt

Tarr Zoltán újabb kiszivárgott felvétele szerint a Tisza Párt tudatosan rejtegeti a választási programját, és csak a voksolás előtt mutatnának belőle egy rövid kivonatot. Az alelnök azt is elárulta, hogy jelenleg 65 munkacsoport dolgozik a háttérben.

  • Újabb botrány: titokban tartja programját a Tisza a választásokig

Újabb egyértelmű bizonyíték, egy hanganyag került szerkesztőségünk birtokába arról, hogy a Tisza Párt titokban készíti a kormányprogramját, amelynek részleteit a választásokig nem kívánják a nyilvánosság elé tárni. A felvételen Tarr Zoltán beszél tavasszal tiszás körben, úgy tudjuk, Budapesten. Magyar Péter jobbkeze, a Tisza alelnöke és európai parlamenti képviselője egyrészt elmondta, hogy 65 tematikus munkacsoportban mintegy háromszázan vesznek részt a programalkotásban.

Erről egyébként az év elején már esett szó, Magyar Péter januárban összehívott egy rendezvényt, amelyről a Facebook-oldalán is közzétett egy bejegyzést: „a Tisza több száz szakértőjével egyeztettünk ma a leendő kormányzásunk alapjairól az energetikától a megélhetési kérdéseken, az agrárium, az ipar és a magyar vidék jövőjén át, egészen a magyar költségvetés és gazdaság talpra állításáig” – írta a pártelnök, majd köszönetet mondott a 65 munkacsoport „neves szakembereinek”.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

