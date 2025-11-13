Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

2025. november 13., csütörtök 11:37 | MTI
Ukrajna maffia Gyürk András EU

Az ukrán "háborús maffia" uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét - közölte Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője csütörtökön az MTI-vel.

  • Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Azt írta, a legújabb ukrajnai korrupciós botrány kapcsán nyilvánosságra került, hogy az ország energiaszektorában több ukrán miniszter és a Naftogaz ukrán állami olaj- és gázvállalat volt vezérigazgatójának részvételével kiterjedt bűnszervezet működhetett.

A Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja az eset kapcsán kiemelte: "a háború kezdete óta az Európai Unió közel 3 milliárd eurós támogatást nyújtott az ukrán energiaszektor számára. Az Európai Bizottságnak egyértelmű választ kell adnia, hogy az ukrán háborús maffia az európai adófizetők pénzére is rátette-e a kezét. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez".

Hozzátette, "Az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből Ukrajna energetikai ágazata kétmilliárd eurót kapott vissza nem térítendő támogatásként, valamint 160 millió eurót a téli felkészülésre. Emellett európai kezességvállalással 500 millió eurónyi hitelt kaptak földgáz vásárlására. Ezek jelentős összegek" – hangsúlyozta a fideszes politikus.

"Az ukrán korrupciós botrány felveti annak a lehetőségét, hogy ezek a források az ukrán háborús maffia kezébe kerülhettek. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz. Egyértelmű tájékoztatást és garanciát várok a brüsszeli testülettől, hogy a magyar és európai adófizetők pénze nem érintett ebben a korrupciós botrányban" – húzta alá az EP-képviselő.

 

"Szintén érdeklődtünk, hogy mit tesz Brüsszel annak érdekében, hogy az elvi lehetőségét is kizárja annak, hogy az Ukrajnának folyósított támogatásokat nem céljuknak megfelelően használják fel. Végül felszólítottuk a Bizottságot, hogy az események tükrében vizsgálja felül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontját. Ez egy súlyos ügy. Ehhez mérhető, egyértelmű állásfoglalásra van szükség Brüsszeltől is" – fogalmazott Gyürk András.

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Kormányinfó és elemzés - élő közvetítés + videó

5 gyógytea, ami segíti a nyirokrendszer működését

Kitálalt az ukrán határőrség, így szökött el Zelenszkij korrupt üzlettársa

George Clooney vallomása: „Két hónapra Magyarországon ragadtam, és paprikás csirkén éltem"

Horn Gábor porig rombolta Magyar Péter kártyavárát

Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó

Csütörtöki sportműsor: Örményországban lép pályára a magyar válogatott

Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

További híreink

Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó

Sokkolta az ukránokat a korrupciós botrány – egyesek a vérüket adják, mások a saját zsebüket tömik + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus
2
Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó
3
Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó
4
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
5
Halálos baleset történt a 4-es számú főúton
6
A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó
7
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
8
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben
9
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
10
Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó

Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó

 Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 2026 februárban már folyósítani is fogják a juttatás első részét. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány célja az, hogy a nyugdíjak reálértékét minimum megőrizzék, és lehetőség esetén akár emeljék is.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!