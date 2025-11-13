Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Megosztás itt:

Azt írta, a legújabb ukrajnai korrupciós botrány kapcsán nyilvánosságra került, hogy az ország energiaszektorában több ukrán miniszter és a Naftogaz ukrán állami olaj- és gázvállalat volt vezérigazgatójának részvételével kiterjedt bűnszervezet működhetett.

A Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja az eset kapcsán kiemelte: "a háború kezdete óta az Európai Unió közel 3 milliárd eurós támogatást nyújtott az ukrán energiaszektor számára. Az Európai Bizottságnak egyértelmű választ kell adnia, hogy az ukrán háborús maffia az európai adófizetők pénzére is rátette-e a kezét. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk a brüsszeli testülethez".

Hozzátette, "Az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből Ukrajna energetikai ágazata kétmilliárd eurót kapott vissza nem térítendő támogatásként, valamint 160 millió eurót a téli felkészülésre. Emellett európai kezességvállalással 500 millió eurónyi hitelt kaptak földgáz vásárlására. Ezek jelentős összegek" – hangsúlyozta a fideszes politikus.

"Az ukrán korrupciós botrány felveti annak a lehetőségét, hogy ezek a források az ukrán háborús maffia kezébe kerülhettek. Ezért azonnali választ igénylő kérdésekkel fordultunk az Európai Bizottsághoz. Egyértelmű tájékoztatást és garanciát várok a brüsszeli testülettől, hogy a magyar és európai adófizetők pénze nem érintett ebben a korrupciós botrányban" – húzta alá az EP-képviselő.

"Szintén érdeklődtünk, hogy mit tesz Brüsszel annak érdekében, hogy az elvi lehetőségét is kizárja annak, hogy az Ukrajnának folyósított támogatásokat nem céljuknak megfelelően használják fel. Végül felszólítottuk a Bizottságot, hogy az események tükrében vizsgálja felül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontját. Ez egy súlyos ügy. Ehhez mérhető, egyértelmű állásfoglalásra van szükség Brüsszeltől is" – fogalmazott Gyürk András.