Újabb botrány a Tisza Pártnál: Magyar Péter arrogáns kirohanása tönkreteheti a pártot!

Magyar Péter korábbi megnyilvánulásai világosan azt mutatják, hogy a politikus gyakran legfeljebb eszközként tekint a környezetében lévő emberekre, ha a hatalom megszerzése a cél – mondta a Magyar Nemzetnek Zila János. Mint ahogy arról ITT is beszámoltunk, a saját szimpatizánsait alázta porig a Tisza Párt abban a nyilvántartásban, amely több szerkesztőséghez is eljutott a napokban. Magyar Péterék egy titkos listát vezettek a támogatóikról, akiket osztályoztak és minősítettek, méghozzá sok esetben becsmérlő, lealacsonyító kifejezésekkel.

Sorjáztak az olyan jelzők, mint az „alkesz”, a „piás”, másoknak az ép mentális állapotát vonták kétségbe, vagy éppen a helyesírását és a beszédkészségét ócsárolták. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint amikor Magyar Péter akadályt észlel, meglehetősen durván és kíméletlenül lép fel, amit már számos eset is alátámaszt. Példaként említette, hogy Magyar Péter egykori közeli barátjával, Farkas Dezsővel is látványosan összeveszett, ahogyan arra is kitért, hogy saját EP-képviselőit agyhalottnak nevezte – annak ellenére, hogy ezek az emberek felszólalnak és szavaznak az Európai Parlamentben.

Magyar Péter és a megbízók

Az elemző kiemelte: ennél is fontosabb kérdés, hogy a jelek szerint Magyar Péter politikája tartalmát is hajlandó külső szereplők elvárásaihoz igazítani, ha az előnyt hozhat számára a kormányzati hatalom megszerzésében. Úgy véli, ez különösen aggasztó egy olyan időszakban, amikor háború zajlik egy szomszédos országban. Hozzátette, hogy ezt az attitűdöt jól tükrözi, hogy Magyar Péterék pártpolitikai hasznot remélnek attól, hogy Magyarország továbbra sem jut hozzá a neki járó uniós forrásokhoz.

Zila János kijelentette:

az ilyen botrányok jelentősen rombolják a bizalmat, és már most látszik, hogy a Tisza Párt belső kohéziójának fenntartása középtávon is rendkívül nehéz lesz. Hozzátette, hogy ezt már az egymásról készített és kiszivárgott hangfelvételek is előrevetítették. Úgy véli, a párt belső működése és kommunikációja olyan szintre jutott, hogy az kifejezetten vonzó célponttá teheti őket akár külföldi titkosszolgálati szereplők számára is – utalt a napokban napvilágot látott hírekre.

A Tisza Párt vergődik az ukrán kémbotrányban

A Medián friss közvélemény-kutatásáról szólva Zila János úgy fogalmazott, hogy a számok nemcsak meglepők, hanem kifejezetten irreálisak is. Szerinte a Tisza Párt jelenleg úgy vergődik az ukrán kémbotrányban, mint a partra vetett hal, miközben a választók tömegesen szavaznak a Voks 2025-ön Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Emlékeztetett, hogy már a múlt héten közzétett részvételi adatok messze meghaladták a Tisza Párt Nemzet hangja nevű petíciójához köthető számokat.

Az elemző emlékeztetett arra is, hogy már év elején megjelentek olyan hírek, amelyek szerint baloldali közvélemény-kutatók összehangolt módon tesznek közzé adatokat azzal a céllal, hogy minden ellenzéki szavazót Magyar Péter felé tereljenek. Kijelentette: mindeközben a Tisza Párt látványosan kerüli az időközi választásokat, amelyek objektív képet adhatnának a valós támogatottságukról. Zila szerint ez a befolyásolási kísérlet nem új jelenség, és felidézte Pulai András 2022-es jóslatát az „olló zárulásáról”, amely végül történelmi kormánypárti győzelemmel zárult.

Forrás: Magyar Nemzet