Újabb botrány a Fordnál

A Ford Motor Company több mint 355 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban a műszerfal kijelzőjével kapcsolatos probléma miatt – közölte szerdán a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA).

A Reuters cikke szerint a Ford műszerfalának szoftverét egy márkakereskedés vagy vezeték nélküli frissítés javíthatja majd ki.

Nem ez volt az első eset, amikor a Ford több százezer járművet hívott vissza. A vállalat szerint a probléma évek óta ismert, de most új megoldást keresnek a végleges orvoslásra.

A Ford közel 700 ezer járművet hív vissza tűzveszélyes üzemanyag-befecskendezők miatt, a javítási program becsült költsége eléri az 570 millió dollárt.

