Belföld

Újabb botrány a Fordnál

2025. augusztus 27., szerda 11:19 | vg.hu
Ford Botrány

A Ford több mint 355 ezer járművet rendelt vissza az Egyesült Államokban műszerfalhiba miatt. Ez már nem az első hasonló eset a gyártónál.

  • Újabb botrány a Fordnál

A Ford Motor Company több mint 355 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban a műszerfal kijelzőjével kapcsolatos probléma miatt – közölte szerdán a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA).

A Reuters cikke szerint a Ford műszerfalának szoftverét egy márkakereskedés vagy vezeték nélküli frissítés javíthatja majd ki. 

Nem ez volt az első eset, amikor a Ford több százezer járművet hívott vissza. A vállalat szerint a probléma évek óta ismert, de most új megoldást keresnek a végleges orvoslásra. 

A Ford közel 700 ezer járművet hív vissza tűzveszélyes üzemanyag-befecskendezők miatt, a javítási program becsült költsége eléri az 570 millió dollárt.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

Háború Ukrajnában

