Újabb bevándorláspárti tiszásról hullt le a lepel + videó

2025. november 15., szombat 07:00

A Tisza párttal szimpatizáló nyugdíjszakértő, Simonovits András korábban arról beszélt, hogy szükség van migránsokra.

  • Újabb bevándorláspárti tiszásról hullt le a lepel + videó

Simonovits András szerint a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani, a bevándorlást már nem lehet elkerülni. Simonovits vallomása nem újkeletű a Tisza párt környékén, ugyanis a szakértőik mellett egyik EP-képviselőjük is nyíltan beszélt a befogadás fontosságáról.

A Tisza párthoz köthető nyugdíjszakértő nyílt bevándorláspárti megszólalására derült fény. Simonovits András arról beszélt, hogy a migráció lehet a megoldás a népességnövekedésre. Magyar Péter emberének az is a meggyőződése, hogy a nyugdíjrendszer kihívásaira a migráció jelent megoldást.

