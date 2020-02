Újabb akciót tartottak a rendőrök

Júliustól tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Ma is sokan vannak, akik relativizálni próbálják a kommunista diktatúra időszakát, az elkövetett embertelen cselekményeket - mondta Rétvári Bence államtitkár, a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott budapesti megemlékezésen. Tíz évre titkosította két DK-s polgármester, Niedermüller Péter és László Imre a Czeglédy ügyvédi irodájával kötött szerződéseket - írja az Origo. Az internetes lap szerint az erzsébetvárosi és az újbudai önkormányzat ugyanazzal a szöveggel tagadta meg Czeglédy Csaba megbízási szerződéseinek kiadását, miután egy újságíró közérdekű adatigényléssel fordult hozzájuk. A Jobbikot már nem zavarják a kilakoltatások, sőt helyi szinten támogatják is - írja a Magyar Nemzet. A lap felidézi: Míg a parlamentben a Jobbik általános moratóriumot követel a kilakoltatásokkal szemben, addig Vác ellenzéki városvezetése szigorított a szociális lakásbérlet szabályain. Képzés formájában kell a kártérítést nyújtani azoknak a Gyöngyöspatán élő roma diákoknak, akiknek a bíróság összesen százmillió forint kártérítést ítélt meg szegregáció miatt - közölte az Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. A Helsinki Bizottság védi a többszörös gyilkosságért és sorozatrablásért kőrözött pakisztáni migránst - írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a Soros Györgyhöz köthető jogvédő szervezet aktivistái vették fel a pakisztáni férfivel a kapcsolatot, majd képviselték őt a menekültstátus iránti kérelme ügyében. Hamarosan elindul a nyugdíjkötvény, a lekötési kötelezettség legalább tíz év lesz - mondta Varga Mihály az mfor.hu-nak. A pénzügyminiszter közölte: február 29-én zárulnak le a tárgyalások azokkal a kórházi beszállítókkal, amelyeknek egyenként 100 millió forint feletti, összességében pedig 49 milliárd forintnyi a követelésük. Újabb három pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar falu program keretében. Ezúttal hétmilliárd forint keretösszegben lehet pályázni orvosi szolgálati lakás építésére, orvosi rendelők építésére és felújítására, valamint orvostechnikai eszközök beszerzésére - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Magyarország élen jár az állami tulajdonú gazdasági társaságok korrupció elleni védettségének erősítésében - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Tatabányán létesít új alkatrészgyárat a dél-koreai Lotte Aluminium Kft. mintegy 44 milliárd forintos beruházással - jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Következetes, ciklusokon átívelő állami vagyongyarapítást hajt végre a kormány - mondta a Portfoliónak Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter. Igazságtalan és ezért az EU jövője szempontjából hibás a mostani uniós költségvetési alkudozásban mutatott nyugati álláspont Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Megkezdődött a vizsgálata annak a tizenegy középiskolás lánynak, két tanáruknak és a két sofőrnek, akik Olaszországból tértek haza és a koronavírus miatt karanténba kerültek - mondta a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa. A debreceni repülőtéren is bevezették a testhőmérséklet-mérést, mivel ide is érkeznek repülőgépek Olaszországból - jelentette be az országos tisztifőorvos. Közölte: összeült a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs. Müller Cecília közölte: ezután nemcsak a kínai, hanem az olasz területekről érkezett utasokra is fokozattan figyelni kell. Hangsúlyozta: Magyarországon továbbra sincs koronavírussal fertőzött megbetegedés. Pozitív lett a Japán mellett karanténba helyezett hajón dolgozó egyik magyar állampolgár koronavírustesztje, a fertőzött tünetmentes, saját elmondása szerint jól van – közölte Menczer Tamás államtitkár. „Alacsonytól mérsékeltig” terjed az új koronavírus kockázata az Európai Unióban a vírus gyors olaszországi terjedése után - közölte az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ. Az Európai Unió 232 millió eurót különített el a vírus világméretű elterjedésének megelőzésére és a járvány visszaszorítására, valamint a felkészülés fokozására - jelentette be Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos. Hétre emelkedett a halottak száma az észak-olaszországi koronavírus fertőzés miatt - mindannyian idős, amúgy is beteg emberek voltak - közölte az Ansa olasz hírügynökség. Az osztrák hatóságok felfüggesztették a vasúti átkelést az Olaszországgal közös határon, miután a Velencéből induló, Münchenbe tartó nemzetközi járaton két utasnál a fertőzés tüneteit állapították meg az új koronavírussal. Horvátország és Szlovénia is fokozott készenléti állapot vezetett be a koronavírus-járvány elkerülésére az olaszországi fertőzések miatt - írta a helyi sajtó. A koronavírus-járvány miatt Örményország két hétre felfüggeszti a légi közlekedést a Iránnal, és beszüntetni a szárazföldi átjárást a Megri határátkelőnél. Több országban, Kuvaitban, Bahreinben és Afganisztánban is megjelent a kínai Vuhanból indult koronavírus. Az illetékes francia miniszter bejelentette: az olaszországi fertőzések miatt nem látja szükségesnek a francia-olasz határ lezárását. Több kínai tartomány csökkentette az új típusú koronavírus-járvány miatti készültségi fokozatát, miután az elmúlt napok adatai szerint az ország nagy részén sikerült megfékezni a vírus terjedését. Kína legfelsőbb döntéshozó testülete úgy döntött, hogy elhalasztja az eredetileg március elejére tervezett parlamenti ülésszakot, emellett a vadállatok illegális kereskedelmének és fogyasztásának betiltásáról is döntés született. A pandémia, azaz a több kontinensre kiterjedő világjárvány kifejezés használata nem felel meg a tényeknek - közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója a tüdőgyulladással járó, új koronavírus terjedésével kapcsolatban. Nem csökkenhetnek a jövőben a közös uniós agrárpolitikára szánt források - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel elnök, miután találkozott nyolc közép- és kelet-európai ország agrárminisztereivel és Janusz Wojciechowski uniós agrárügyi biztossal. Rendkívüli elnökválasztó kongresszust tart a kormányzó német Kereszténydemokrata Unió április 25-én - jelentette be Annegret Kramp-Karrenbauer, a párt távozó elnöke. Kiköthet Szicília szigetén az Ocean Viking nevű hajó, a fedélzetén 274 migránssal. Az „SOS Mediterranee” francia szervezet által működtetett hajó 3 különböző mentési művelet során vette a fedélzetére az illegális bevándorlókat a libai partok közelében. Elvi megállapodás született egy tűzszünetről a líbiai hadviselő felek katonai képviselőinek Genfben folytatott tárgyalásán - közölte az ENSZ líbiai missziója. Hatan meghaltak az Iszlám Dzsihád nevű iszlamista terrorszervezet szíriai létesítményei ellen végrehajtott izraeli légicsapásokban. Egyiptomban kivégezték Hisam al-Asmavit, akit a hatóságok az ország legveszélyesebb iszlamista szélsőséges harcosának tartottak, miután egy katonai bíróság több támadás elkövetéséért halálra ítélte. Lemondott Mahathir Mohamed malajziai miniszterelnök, kilépett a pártjából, pártja pedig kilépett a kormánykoalícióból. Százezres tömeg ünnepelte Donald Trumpot Indiában egy krikettstadion megnyitóján, amelyen az amerikai elnök ígéretet tett egy „hihetetlen” kereskedelmi egyezmény megkötésére a két ország között, valamint katonai felszerelés szállítására. Egy autós belehajtott a tömegbe a farsangi felvonuláson a németországi Volkmarsenben, több mint 30 ember megsérült - az autó vezetőjét elfogták. Szándékos volt a németországi Volkmarsenben történt tömeges gázolás - közölte egy rendőrségi szóvivő. Londonban megkezdődött a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója, Julian Assange kiadatási pere – az eljárás tétje az, hogy Assange-t a brit kormány kiadhatja-e az Egyesült Államoknak. Hetvenhatezer háztartás maradt áram nélkül Lengyelországban az étvonuló szélvihar miatt - öt ember megsérült. Mintegy 40 ezer háztartás maradt áram nélkül Csehországban a kiadós esővel kísért rendkívül heves szélvihar következtében. 332 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Két tábornokot minősített vesztegetés miatt jogerősen három, illetve kettő év börtönnel és 27 millió, illetve 50 millió forintos vagyonelkobzással sújtott a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában. Halálra gázolt egy gyalogost egy mikrobusz a 4-es úton, Tuzséron - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Rendezvény miatt lezárják a fogalom elől a Kossuth Lajos teret és a Vértanúk terét kedd délelőtt, ezért egyes közösségi közlekedési járatok rövidített útvonalon vagy kerülő úton közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Két állomás lezárásával folytatódik a 3-as metró felújítása, március 9-től lezárják az Arany János utca és a Ferenciek tere metróállomást - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Csókay András idegsebész kapta a Polgári Magyarországért díjat. Életének 84. évében Csukás István Kossuth-díjas író, a nemzet művésze - Csukás Istvánt az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti. Nyolcvanéves korában elhunyt Göröcs János olimpiai bronzérmes, 62-szeres válogatott labdarúgó. Balázs Attila 27 helyet javítva a karriercsúcsot jelentő 79. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, Fucsovics Márton pedig három helyet előrelépve a 70. Babos Tímea egyesben két helyet javítva a 98., párosban pedig egy pozíciót előrelépve a harmadik helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. A kardozó Ondrik Konrád bronzérmet szerzett kadet korosztályban a horvátországi Porecben zajló vívó Európa-bajnokságon. A koronavírus-járvány által érintett területeken zárt kapuk mögött rendezhetik az olasz labdarúgó-bajnokság mérkőzéseit.