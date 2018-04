Újabb 4 évre vesztették el a reményt

SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT SZOMBATON A DEMOKRÁCIÁÉRT A KOSSUTH TÉREN, A SZERVEZÕK ÚJ VÁLASZTÁST KÖVETELTEK. MÁRKI-ZAY PÉTER: SENKI NEM TUDJA MEGMONDANI, MEDDIG TART KI A RENDSZER, ÉS MIKOR LESZ VÉGE, DE VÉGE LESZ. LUKÁCSI KATALIN: EGY AZ ORSZÁG, DE SOK A ZÁSZLÓ, LEGYÜNK LIBERÁLISOK VAGY KONZERVATÍVOK, MEGFOGTUK EGYMÁS KEZÉT, NE ERESSZÜK EL. GULYÁS BALÁZS, AZ INTERNETADÓS TÜNTETÉS SZERVEZÕJE BEJELENTETTE: JÖVÕ SZOMBATON ISMÉT TÜNTETNI FOGNAK A KORMÁNY ELLEN. A JOBBIK, AZ MSZP, AZ LMP, A DK, A MOMENTUM ÉS AZ EGYÜTT IS RÉSZT VETTEK A DEMONSTRÁCIÓN. TÖBB KÜLFÖLDI NAGYVÁROSBAN IS TÜNTETTEK A KORMÁNY ELLEN, LONDONBAN, BERLINBEN, DUBLINBAN ÉS LISSZABONBAN IS MEGMOZDULTAK. A KORMÁNYMÉDIA UTÁN ROGÁN ANTAL IS SOROSOZÁSSAL RIOGATOTT SZOMBATON, A MINISZTER AZT MONDTA: SOROS GYÖRGY SZERVEZTE A TÜNTETÉST. A TÜNTETÉS ELÕTT A MAGYAR NEMZET ÉS A LÁNCHÍD RÁDIÓ MUNKATÁRSAI ÉS AZ OLVASÓK IS MEGEMLÉKEZÉST TARTOTTAK A KÉT MÉDIUM MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. NEKIMENT HADHÁZY ÁKOSNAK SALLAI RÓBERT BENEDEK SZOMBATON AZ LMP ETIKAI BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN. HADHÁZY A HÍREK SZERINT NEKIESETT EGY RADIÁTORNAK, BEVERTE A FEJÉT, MENTÕT ÉS A RENDÕRÖKET IS KI KELLETT HÍVNI. SZÉL BERNADETT PÁRTBÉLI TISZTSÉGEI AZONNALI VISSZAADÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL SALLAIT A TÖRTÉNTEK MIATT. SALLAI FACEBOOK-OLDALÁN TAGADTA, HOGY MEGÜTÖTTE VOLNA HADHÁZYT, SZERINTE A POLITIKUS "DOBTA LE MAGÁT A FÖLDRE". KÖZEL 100 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZOTTSÁG UTÁN A FIDESZ-KDNP A LISTÁS SZAVAZATOK TÖBB MINT 50 SZÁZALÉKÁT SZEREZHETTE MEG. CÉLPONT: ÖSSZEHANGOLT ÉS SZERVEZETT HÁLÓZAT SZÁLLÍTOTTA A FIKTÍV MAGYAR LAKCÍMMEL RENDELKEZÕ KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROKAT UKRAJNÁBÓL. DER SPIEGEL: ORBÁN A LEGVESZÉLYESEBB POLITIKUS AZ EU-BAN, MAGYARORSZÁGON ISMÉT EGYPÁRTRENDSZER URALKODIK. ELÍTÉLTE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE A MAGYAR KORMÁNY CIVIL TÁRSADALMAT MEGFÉLEMLÍTÕ LISTÁZÁSÁT. CÉLZOTT KATONAI CSAPÁSOKAT RENDELT EL DONALD TRUMP A SZÍRIAI VEGYI FEGYVEREKHEZ KÖTHETÕ LÉTESÍTMÉNYEK ELLEN. PENTAGON: A SZÍR VEGYIFEGYVER-KAPACITÁS NAGY RÉSZE MEGSEMMISÜLT. THERESA MAY: SIKERESNEK TARTJUK A SZÍRIAI AKCIÓT. PUTYIN: OROSZORSZÁG A LEHETÕ LEGKOMOLYABBAN ELÍTÉLI A SZÍRIA ELLENI TÁMADÁST. OROSZORSZÁG AZ ENSZ BT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK ÖSSZEHÍVÁSÁT KEZDEMÉNYEZI. ÚJABB VEGYIFEGYVER-TÁMADÁS ESETÉN ISMÉTELT INTERVENCIÓVAL FENYEGET FRANCIAORSZÁG. AZ ENSZ FÕTITKÁRA VISSZAFOGOTTSÁGRA ÉS A KONFLIKTUS KIÉLEZÕDÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE SZÓLÍTOTT FEL. AZ EURÓPAI PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI SZAKBIZOTTSÁGA JAVASOLJA, HOGY ÉLESÍTSÉK A 7-ES CIKKELYT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. A 7-ES CIKKELY MAGYARORSZÁG UNIÓS SZAVAZATI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT IS JELENTHETI. KÉT HÉT MÚLVA ÚJABB VITÁT TART AZ EP ÁLLAMPOLGÁRI JOGI BIZOTTSÁGA A MAGYARORSZÁG ELLENI SZANKCIÓS ELJÁRÁSRÓL. MEGHALT EGY MAGYAR SÍELÕ AUSZTRIÁBAN, AKI EGY MÁSIK MAGYARRAL LETÉRT A PÁLYÁRÓL, ÉS NAGY SEBESSÉGGEL EGY FAKUNYHÓNAK CSAPÓDOTT. BRIT NEMZETBIZTONSÁG: AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÖT ÉVE FIGYELHETTE A MEGMÉRGEZETT KETTÕS ÜGYNÖKÖT, SZERGEJ SZKRIPALT. OROSZORSZÁG: NAGY-BRITANNIA GÁTOLJA A SZKRIPAL-ÜGY NYOMOZÁSÁT. POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KAPOTT COSTA RICÁBAN EGY VOLT ROMÁN MINISZTER, AKIT ELSÕ FOKON TAVALY HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK. REÁLIS CÉLKITÛZÉSNEK NEVEZTE UKRAJNA EURÓPAI UNIÓS ÉS NATO-CSATLAKOZÁSÁT A NATO FÕTITKÁR-HELYETTESE. NYOLCVANHAT ÉVES KORÁBAN MEGHALT MILOS FORMAN OSCAR-DÍJAS RENDEZÕ. BALESET MIATT LEZÁRTÁK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ TARTÓ OLDALÁT ATKÁRNÁL. GÁZOLÁS MIATT KÉSNEK A VONATOK A BUDAPEST-MISKOLC VASÚTVONALON. HATVANNYOLC ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BABOS GYULA LISZT FERENC-DÍJAS JAZZ-ZENÉSZ, ZENESZERZÕ. FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK BUDAPESTEN A HÉTVÉGI FUTÓVERSENY ÉS A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK MIATT.