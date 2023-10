Újabb 350 millió az önkormányzati előterjesztésben a zuglói ökoházra

Megosztás itt:

Először egy üres Gizella utcai telken akarták felépíteni a 25-30 lakásból álló önkormányzati bérházat, de hamar kiderült, hogy erre még az uniós pályázattal együtt sincs elég pénze a zuglói önkormányzatnak. Ezért aztán módosították a projektet és egy Mexikói úti bérház felújításáról döntöttek. A pénz azonban elfogyott, így a 2022-re tervezett átadás elmaradt. A projekt befejezéséhez további 100 milliókra van szükség.

A projekt nem drágult, hanem sajnálatos módon miután az eredeti határidőt az Európai Unió nem engedte módosítani, – amiben a két éves előkészítő időszak elvitte az építés elől a beruházási idő nagy részét – ezért az Önkormányzatnak az Európai Unió helyébe kell lépni, tehát ha úgy tetszik az unió spórolt az önkormányzat sajnálatosan nem – minderről az év elején egy testületi ülésen beszélt Horváth Csaba, Zugló polgármestere.

Borbély Ádám a zuglói Fidesz önkormányzati képviselője szerint a zuglói ökoház a baloldal egyik pénztemetője. Ráadásul – mivel a lakók még mindig nem tudtak beköltözni az ingatlanba – előfordulhat, hogy az unió visszaköveteli az évekkel ezelőtt megítélt forrásokat.

Most az ügy ott tart, hogy eltapsolták az Európai Unió 1,5 milliárd forintnyi euróját, ezt követően 690 millió forintnyi zuglói önrészt tettek a projekthez. Ez egy olyan nagy összeg, hogy az elmúlt két ciklusban lakáspolitikai támogatásra összesen nem szántak ennyit a kerületi vezetésben. E mellé most úgy tűnik egy újabb 350 milliós tétel is előkerült – mondta Borbély Ádám, Zugló fideszes önkormányzati képviselője.

Borbély Ádám szerint, bár a baloldal tisztességes és jó városvezetést ígért, mégis sorban esnek ki a csontvázak, például a parkolási botrány vagy a Thököly úti volt MSZP-székház áron aluli eladásának ügye, melyben a rendőrség hűtlen kezelés miatt nyomoz.