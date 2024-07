Új videó került elő a szolnoki kalandparkban történt bántalmazásról + videó

Azóta a sokkoló gyerekbántalmazásról készült biztonsági kamerás felvétel folytatását is megmutatta a kalandpark a TV2-nek. A videó további része bizonyítja, hogy a többi gyerek igazat mondott a történtekről. A férfi a rúgás után a karjánál fogva felhúzta a síró kisfiút a földről, majd többször is arcon öntötte a kisgyereket hideg vízzel. Azóta nyilatkozott a kalandpark dolgozója is, aki méterekre volt tőlük. A rúgás pillanatában épp a másik irányba nézett, de korábban hallotta, ahogy a férfi kiabál a gyerekekkel.

Your browser does not support the video tag.