Új veszély terjed: lajhár-vírust észleltek

Figyelmeztetést adtak ki a hatóságok, miután három esetben is lajhár-vírust észleltek Nagy-Britanniában, noha a fertőzés főként Brazíliában szedi áldozatait. Az Oropouche vírus (OROV) okozta betegség általában enyhe tünetekkel jár, melyek kevesebb mint egy hét után elmúlnak.

Ezek a lajhár-vírus tünetei

A lajhár-vírus jelei között van a láz, a fejfájás, az ízületi és izomfájdalmak, a hidegrázás, hányinger és hányás, viszketés, szédülés, fényérzékenység és a szemek mögötti fájdalom, ám ritka esetekben agyhártyagyulladást és agyvelőgyulladást is okozhat, ami akár halálos is lehet – írja a Daily Mail, mely szerint a betegséget mind a három esetben brazíliai útról hazatérő személyek esetében észlelték.

