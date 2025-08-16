Keresés

Új veszély terjed: lajhár-vírust észleltek

2025. augusztus 16., szombat 18:08 | vg.hu
Brazilia lajhár-vírus

Az egészségügyi vezetők figyelmeztetést adtak ki, miután a Brazíliából származó lajhár-vírus egyre több helyen felüti a fejét. Egyelőre csak tüneti kezelés lehetséges.

Figyelmeztetést adtak ki a hatóságok, miután három esetben is lajhár-vírust észleltek Nagy-Britanniában, noha a fertőzés főként Brazíliában szedi áldozatait. Az Oropouche vírus (OROV) okozta betegség általában enyhe tünetekkel jár, melyek kevesebb mint egy hét után elmúlnak.

Ezek a lajhár-vírus tünetei

A lajhár-vírus jelei között van a láz, a fejfájás, az ízületi és izomfájdalmak, a hidegrázás, hányinger és hányás, viszketés, szédülés, fényérzékenység és a szemek mögötti fájdalom, ám ritka esetekben agyhártyagyulladást és agyvelőgyulladást is okozhat, ami akár halálos is lehet – írja a Daily Mail, mely szerint a betegséget mind a három esetben brazíliai útról hazatérő személyek esetében észlelték.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjának legújabb adásában Tóth Tamás Antal vendégei Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa voltak. A beszélgetés középpontjában az alaszkai Trump–Putyin-találkozó állt, amely új távlatokat nyithat az orosz–amerikai kapcsolatokban és az ukrajnai háború rendezésében.

