Megosztás itt:

A főpolgármester szeptember végén, a dollárbaloldal ügy kipattanása után jelentette be, hogy a New Yorkban élő, távmunkában dolgozó Korányi szerződését az év végéig megszüntetik, és valamilyen más formában dolgozunk együtt. A leköszönő tanácsadó, aki az Action for Democracy vezetője pár napja ismerte be, hogy nem csak mikroadományokkal támogatták Márk-Zay Péter Mozgalmát.