Új választást követel Pécsett az Együtt

A fideszes városvezetés lemondását és új választást követel az Együtt Pécsett. Az ellenzéki párt baranyai politikusa, Berkecz Balázs szerint tarthatatlan, hogy Páva Zsolt polgármester helyett a helyi Fidesz frakció irányítja a csődközelbe jutott baranyai megyek székhelyet.

