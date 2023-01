Új tünetekkel jelent meg a koronavírus

Megosztás itt:

Erről beszélt az M1 aktuális csatornán Szlávik János infektológus. A Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa azt is hozzátette, hogy az új variáns, új tüneteket is okoz mint például a hasmenés. Szlávik János hangsúlyozta: a Magyarországon jelen lévő vírusvariánsok esetében három oltás hatékonyan meg tudja akadályozni a betegség súlyos lefolyását és a kórházba kerülést. A legújabb variánsok, még ha sokkal jobban terjednek is a korábbiaknál, enyhe megbetegedést okoznak - tette hozzá a szakember.