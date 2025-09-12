Új trükkös átverés terjed: végrehajtással riogatják a lakókat a postaládákban

Megosztás itt:

Újabb trükköt vetettek be a csalók Szegváron: boríték nélküli leveleket dobnak a postaládákba, amelyekben csekket is elhelyeznek. A levelekben végrehajtással fenyegetnek, és közüzemi szolgáltatóra vagy adósságkezelő cégre hivatkoznak – írja a Délmagyar.

Az önkormányzat figyelmeztetett, hogy a szolgáltatók minden esetben hivatalos, névre szóló, borítékban érkező levelet küldenek. Azt kérik, senki ne fizessen be gyanús csekket addig, amíg nem ellenőrizte a követelés valódiságát.

Ha ilyen levelet kapnak, forduljanak a szolgáltatóhoz személyesen vagy telefonon

– áll a közleményben.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!