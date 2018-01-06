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Új tendert írnak ki a Sorsok Házának őrzésére

Hír TV

2018. január 6., szombat 12:26, frissítve: szombat 13:59

Eredménytelen volt, ezért új közbeszerzési eljárást írnak ki a Sorsok Házának őrzésére – ez derül ki az uniós értesítőből. A kiírás szerint 24 hónapos szerződést kötöttek volna a Józsefvárosi pályaudvar és a Sorsok Háza védelmére.

A Hír TV korábban közérdekű adatigényléssel tudta meg, hogy a holokauszt áldozatainak emléket állító múzeum épületének állagmegóvása több mint 80 millió forintba kerül évente.

A múzeum épülete hiába készült el már évekkel ezelőtt, a tárlat tartalmáról és az üzemeltetésről a kormánynak még nem sikerült megegyeznie a zsidó szervezetekkel, és a Mazsihisz szerint a múzeum már nem is nyit ki a választás előtt. A kormány a Sorsok Házára 2013-ban 7,5 milliárd forintot különített el.

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közbeszerzésSorsok Háza

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