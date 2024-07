„Ahogy a műtőben is láthatták, hogy egy ballont fújunk fel a bal pitvarban, ahol a pitvarfibrilláció kialakulásáért felelős területek vannak. Ebben egy gázt áramoltatva, rendkívül alacsony, akár mínusz 50, mínusz 60 fokos hőmérsékletet is elérhetünk. Ezzel képezzük azt az ablációt, amivel megszüntetjük azoknak a területeknek a működését, amik felelősek a pitvarfibrillációért."

