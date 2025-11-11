Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 11. Kedd Márton napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt

2025. november 11., kedd 16:08 | Magyar Nemzet

A Tisza Párt adatvédelmi katasztrófája ma a bűnügyi valóság szintjére lépett. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hivatalból nyomozást rendelt el információs rendszer megsértésének bűntette miatt. Ez már nem politikai vita, hanem kőkemény jogi felelősségre vonás.

  • Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt

A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája ma a bűnügyi valóság szintjére lépett. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) bejelentette: hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt.

Ez a lépés mindent megváltoztat. Ez már nem politikai vita, nem "kármentés", hanem kőkemény jogi felelősségre vonás gyanúja. A józan ész alapján lássuk, mit jelent ez valójában. 

A legfontosabb tény, hogy az NNI hivatalból indította a nyomozást. Ez azt jelenti, hogy a hatóság a sajtóban megjelent információkat (köztük a Prohardver fórumán közölt, azóta eltüntetett, de a valós adatokat igazoló elemzést) annyira súlyosnak ítélte, hogy nem vártak magánfeljelentésekre. A bűntett gyanúja önmagában is jelzi: a hatóság nem egy egyszerű szabálysértést, hanem a Btk. által súlyosan büntetendő cselekményt lát az ügy mögött.

A rendőrség közleménye kiemeli, hogy "felvette a kapcsolatot a társhatóságokkal". Ez a bürokratikus mondat a valóságban azt jelenti, hogy az ügyet a legmagasabb szinten, valószínűleg nemzetbiztonsági kockázatként kezelik (bevonva pl. a NAIH-ot és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot is).

Miért? A válasz a józan észt is megdöbbentő tényekben rejlik. Ahogy arról a sajtó beszámolt, a Tisza Párt applikációjának fejlesztésében és tesztelésében több ukrán szakember is részt vett.

A nyomozásnak tehát arra a kérdésre is választ kell adnia: Hogyan kerülhetett 200 ezer magyar (kormánykritikus) állampolgár személyes adata egy háborúban álló ország fejlesztőinek kezébe? Ez "csak" gátlástalan felelőtlenség volt, vagy szándékos adatátadás egy külső hatalomnak?

Ebben a fényben Magyar Péter korábbi, „orosz hekkerekről” szóló abszurd és bizonyítékok nélküli magyarázkodása új értelmet nyer.

A józan ész alapján: ha egy bűncselekmény gyanúja merül fel, és a fő felelős (az adatgazda Tisza Párt) azonnal egy hamis nyomra (Oroszország) próbálja terelni a közvéleményt és a hatóságokat, az felveti a hatóságok félrevezetésének kísérletét. Különösen kínos ez annak fényében, hogy a valós szálak nem Moszkvába, hanem Kijevbe és Brüsszelbe vezetnek.

Konklúzió: A botrány szintet lépett. A Tisza Párt felelőssége – akár gondatlanságból, akár szándékosan követték el a bűncselekményt – megkérdőjelezhetetlennek tűnik. A józan ész azt diktálja: aki 200 ezer ember adatát sem tudja megvédeni (vagy ami rosszabb: kiárusítja), és utána a hatóságokat is megpróbálja félrevezetni, az mélységesen alkalmatlan bármilyen közbizalomra, nemhogy egy ország vezetésére.

Forrás: Magyar Nemzet

 

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Hazánk mentessége ellenére Brüsszel 2027-től betiltja az orosz energiahordozók importját + videó

Sztárgyereknek lenni: könnyebb vagy nehezebb élet?

Orbán Viktor: Tabuk nélkül, Rónai Egonnal

Balhé a Megasztárban: Kitálalt Ádám Attila édesapja Curtisről

Tragédia a világbajnokságon, ketten is meghaltak

Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért

Vb-selejtező: spanyol játékvezető az örmény–magyaron

Szijjártó Péter: Ez az elmúlt évek legdurvább támadása a magyar szuverenitás ellen + videó

További híreink

Mozgott a föld Magyarországon: októberben 161 rengést mértek, kettőt érezni is lehetett

Láncreakció – Óriási sajtóérdeklődés övezte a washingtoni amerikai-magyar csúcstalálkozót + videó

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szijjártó Péter: Ez az elmúlt évek legdurvább támadása a magyar szuverenitás ellen + videó
2
Pokrovszknál beállt a front – mindkét fél nagy erőket összepontosított a terület feletti irányításért
3
A mostani nyugdíjkiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják
4
Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult
5
A sok botrány ellenére miért tart ki Magyar Péter Ruszin-Szendi mellett? Itt lehet a válasz + videó
6
Vezércikk – Történelmi kézfogás: elkerültük a katasztrófát + videó
7
Matteo Salvini: Akik nem tartják tiszteletben kultúránkat, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek
8
Magyar Péter az amerikai tárgyalás sikereit támadja + videó
9
New York Times: Az amerikai-magyar csúcstalálkozó Orbán külpolitikai rátermettségének próbája volt
10
Monitor – Magyar Pétert zavarta a Trump–Orbán-csúcstalálkozó + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!