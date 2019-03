Új strand, tanuszoda és fedettuszoda épül Zalaegerszegen

ORBÁN VIKTOR: KERESZTÉNY KULTÚRA NÉLKÜL NEM LESZ SZABAD ÉLET EURÓPÁBAN! KERESZTÉNY KULTÚRÁNK MEGVÉDÉSE NÉLKÜL ELVESZÍTJÜK EURÓPÁT, ÉS EURÓPA NEM LESZ TÖBBÉ AZ EURÓPAIAKÉ MONDTA ÜNNEPI BESZÉDÉBEN A KORMÁNYFÕ A MÚZEUMKERTBEN. MATEUSZ MORAWIECKI: LENGYELORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG ÚJRA EGYÜTT HARCOL A JÖVÕJÉÉRT - MONDTA A LENGYEL MINISZTERELNÖK PÉNTEKEN A MÚZEUMKERTBEN. MÁRCIUS 15-ÉN A MÚZEUMKERTBEN EMLÉKEZNEK MEG A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJÁRA. ORSZÁGSZERTE ÉS A HATÁRON TÚL IS MEGEMLÉKEZÉSEKET TARTANAK AZ 1848-49-ES SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM KITÖRÉSÉNEK 171. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. ÁDER JÁNOS ÁLLAM-, ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFÕ ÉS KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK ÁTADTA A KOSSUTH-NAGYDÍJAT ÉS A KOSSUTH-DÍJAKAT A PARLAMENT KUPOLATARMÉBEN. NÉMETH SZILÁRD HONVÉDELMI ÁLLAMTITKÁR: AZ IDEI "TAVASZI HADJÁRAT LEGFONTOSABB ÜTKÖZETE" AZ EP-VÁLASZTÁS LESZ. SZIJJÁRTÓ PÉTER: AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HÕSEI PÉLDÁT MUTATTAK HAZASZERETETBÕL. KÖZLEKEDÉSI KÉRDÉSEKRÕL TÁRGYALT PALKOVICS LÁSZLÓ BELGRÁDBAN PÉNTEKEN. BENKÕ TIBOR: A MAGYAR EMBER SOHA NEM AKARTA FELADNI FÜGGETLENSÉGÉT - EMELTE KI A HONVÉDELMI MINISZTER A MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL. AZ 1848-49-ES ESEMÉNYEK 12 PONTJA MA IS ÉRVÉNYES - JELENTETTE KI TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER CSÜTÖRTÖKÖN BUDAPESTEN. TÓTH BERTALAN AZ MSZP ELNÖKE: MA ÚJRA A SAJTÓSZABADSÁGÉRT KELL KÜZDENI. DEÁK DÁNIEL: AZ LMP ERODÁLHATJA TÁBORÁT AZZAL, HOGY ÖSSZEFOGOTT A JOBBIKKAL A FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON M1. NVI: MÁRCIUS 19-IG KÉRHETNEK BRAILLE-ÍRÁSOS ÉRTESÍTÕT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRÓL A LÁTÁSSÉRÜLTEK. ÉLETÉNEK 94. ÉVÉBEN ELHUNYT POPPER IMRÉNÉ, NOVÁK ILONA OLIMPIAI BAJNOK ÚSZÓ. 49 EMBER MEGHALT KÉT MECSET ELLENI TERRORTÁMADÁSBAN AZ ÚJ-ZÉLANDI CHRISTCHURCHBEN, NÉGY TÁMADÓT ÕRIZETBE VETTEK. HARMINC EMBERT A MASZDZSID AL-NÚR MECSETNÉL, TÍZET A LINWOOD MECSETBEN ÖLTEK MEG, 48 EMBER PEDIG SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT. ÁDER JÁNOS RÉSZVÉTTÁVIRATOT KÜLDÖTT ÚJ-ZÉLAND FÕKORMÁNYZÓJÁNAK A TERRORTÁMADÁS MIATT. ROMÁN MINISZTERELNÖK: TÁMOGATJUK A NEMZETI ÖNAZONOSSÁG SZABAD KIFEJEZÉSÉT MONDTA A ROMÁNIAI MAGYAROKHOZ INTÉZETT MÁRCIUS 15-EI KÖSZÖNTÕJÉBEN. HÚSZRA EMELKEDETT A SZERDAI NIGÉRIAI HÁZOMLÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, TÖBBSÉGÉBEN GYEREKEK HALTAK MEG - KÖZÖLTE EGY NIGÉRIAI VEZETÕ PÉNTEKEN. TÁMOGATTA A LONDONI ALSÓHÁZ A BREXIT HALASZTÁSÁT CÉLZÓ KORMÁNYZATI BETERJESZTÉST CSÜTÖRTÖKI ÜLÉSÉN. A BRIT KORMÁNY FELHATALMAZÁST KAPOTT ARRA, HOGY TÁRGYALJON AZ EURÓPAI UNIÓVAL A MÁRCIUS 29-I KILÉPÉSI DÁTUM ELHALASZTÁSÁRA. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK EGY MÁSODIK BREXIT-REFERENDUM ELLEN FOGLALT ÁLLÁST. PHENJAN FEL AKARJA FÜGGESZTENI AZ ATOMPROGRAMJÁRÓL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOKAT WASHINGTONNAL. AZ ELLENZÉKI SZLOVÉN DEMOKRATA PÁRT KILÉP AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL, HA KIZÁRJA A FIDESZT A SORAIBÓL. AZBEJ TRISTAN ÁLLAMTITKÁR: A SZÍRIAI EMBEREK HELYBEN MARADÁSÁT ÉS VISSZATÉRÉSÉT KELL LEHETÕVÉ TENNI. MINTEGY 8,3 MRD EURÓRÓL ÉRKEZETT FELAJÁNLÁS A TÖBBI KÖZT A SZÍRIÁBAN ÉLÕ RÁSZORULÓK TÁMOGATÁSÁRA A BRÜSSZELI DONORKONFERENCIÁN. SZLOVÁKIA TÖRTÉNETÉBEN ÖTÖDSZÖR TARTANAK KÖZVETLEN ÁLLAMFÕVÁLASZTÁST SZOMBATON. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN SEM SZÁLLHATNAK FEL A BOEING REPÜLÕGÉPGYÁR "737-ES MAX" TÍPUSÚ GÉPEI JELENTETTE BE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. A BOEING LEÁLLÍTJA A VITATOTT 737 MAX TÍPUSÚ REPÜLÕGÉPEK KISZÁLLÍTÁSÁT A MEGRENDELÕKNEK. LEWIS HAMILTON NYERTE A FORMA-1-ES AUTÓS GYORSASÁGI VILÁGBAJNOKSÁG IDÉNYNYITÓ AUSZTRÁL NAGYDÍJÁNAK MÁSODIK SZABADEDZÉSÉT. HÁRMAN MEGHALTAK ÉS KETTEN MEGSÉRÜLTEK KISKUNMAJSÁNÁL, AHOL ISMERETLEN OKOKBÓL ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT KOCSI, AZ UTAT TELJESEN LEZÁRTÁK. ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKKEL KÓRHÁZBA KERÜLT AZ A FIÚ, AKIT ISMERÕSE SEBESÍTETT MEG EGY VESZEKEDÉS SORÁN JÁSZLADÁNYON CSÜTÖRTÖKÖN, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK A BÁNTALMAZÓT. FELÚJÍTÁS MIATT HÉTFÕTÕL LEZÁRJÁK A FEHÉRVÁRI UTAT A VÁROSKÖZPONT FELÉ. MAGYAR KÖZÚT: FOLYTATÓDIK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÚJÍTÁSA 43 KM-NYI SZAKASZON, TATABÁNYA TÉRSÉGÉBEN.