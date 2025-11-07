Új otthonra talált a Maarif Iskola + videó

Megosztás itt:

A tágas, világos tantermekben digitális okostáblák segítik a diákokat, a természettudományos laborokban kísérletezhetnek, a robotika- és informatikatermekben pedig a jövő technológiáit sajátíthatják el. A kéttannyelvű alapítványi iskola 6500 négyzetméternyi területen működik, modern tornateremmel, könyvtárral, konferenciateremmel és közösségi terekkel – igazi inspiráló közeg, ahol a gyerekek kibontakoztathatják kreativitásukat. A Maarif Alapítvány célja, hogy minél több család megismerje ezt a különleges oktatási környezetet Budapesten. Az első nyílt nap november 13-án, a következő pedig december 5-én várja az érdeklődőket. A látogatók bejárhatják az iskolát, találkozhatnak a pedagógusokkal, és személyesen tapasztalhatják meg, milyen légkörben tanulnak itt a diákok.

A Maarif Iskola nemcsak tanulásról szól, a diákok több nemzetből érkeznek, így az iskola valódi kulturális közösséggé vált. Olyan tér született, ahol a magyar gyerekek otthon érzik magukat, de közben megismerik más nemzetek értékeit is, ahol a kultúrák nem elválasztanak, hanem összekötnek. A kéttannyelvű általános iskolába és a gimnáziumba a jelentkezés folyamatos.