Új orvosi rendelő Vecsésen

A kormány 58,6 milliárd forintot biztosított 32 közép-magyarországi szakrendelő fejlesztésére, az önkormányzatok tízszázalékos hozzájárulása mellett – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa. Cserháti Péter ismertette: az Egészséges Budapest Program a főváros és Pest megye kórházainak és szakrendelőinek a fejlesztését is jelenti. Hozzátette, hogy csak a helyi szakorvosi ellátás tudja nagymértékben tehermentesíteni a nagyobb kórházakat.

„Általában amikor jövök akkor egy olyan 10-15 perc múlva be tudok menni, be tudok jutni” – a háziorvosnál általában gyorsan végez, de a szakrendelésen már várnia kell – mondta Székhelyi Sándorné, vecsési lakos. Az ellátás színvonala azonban évről-évre javul, állítja a rendelőintézet vezetője. A vecsési egészségügyi szolgálat most 239 millió forintot költhet további fejlesztésekre.

„Elhasználódtak 2018-ra a részben 2002-ben, részben 2006-ban beszerzett orvosi műszerek. Szakmai eszközök nagy része amortizálódott, elavult. Nagy örömmel fogadtuk az egészséges Budapest programot amivel ezeket le tudtuk cserélni egy 1-2 új vizsgálati módszert is el tudtunk indítani” – mondja Szarvas Tibor igazgató főorvos, a Vecsési Egészségügyi Szolgálattól.

Az uniós forrásokból eddig kevés jutott a közép magyarországi régióra. Egyebek mellett ezen változtatna az Egészséges Budapest Program.

„Mindannyian tudjuk, hogy a szakrendelők, milyen mértékben tudják tehermentesíteni a nagy kórházak osztályait, mert ha itt definitív ellátás történik, akkor nem kerül a beteg a sürgősségire, nem történik ott olyan tumultus, amiről sajnos a fejlődés nélküli állapotban sokszor látunk példákat” – mondja Cserháti Péter miniszteri biztos.

Amíg a járóbeteg-ellátás 42 százaléka Pest megyében folyik, a forrásoknak csak 9 százaléka érkezik a régióba.

„Emellett a szakrendelő mellett, kb 1 km-re innen egy új alapellátási központ is épül itt Vecsésen, ennek az intézménynek már jó ideje ráfért a fejlesztés, köszönjük a kormányzatnak, hogy a vecsési szakrendelő is pályázhatott” – nyilatkozta Szűcs Lajos a Fidesz–KDNP helyi országgyűlési képviselője

2019-ig, Vecsés mellett több tucat másik település is kap pénzt egészségügyi fejlesztésekre a főváros vonzáskörzetében.