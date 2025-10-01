Új nemzeti konzultáció indult – minden háztartásba eljut a kérdőív

Megosztás itt:

Hidvéghi Balázs hozzátette: a válaszadás határideje november 30., az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de azt fogja javasolni, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg.

Az ívet bemutatva elmondta, öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről, illetve a konzultáció alapvetően arról is szól, hogy "ne engedjük, hogy átverjenek minket". A legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt el akarja titkolni azt, hogy mire készülnek, az emberek átverése gyurcsányi örökség - fogalmazott.

Közölte, a Tisza Párt jóval magasabb kulcsokkal tervezi a többkulcsos adót. Jelenleg 15 százalék a személyi jövedelemadó, ez mindenkire egyformán vonatkozik, mindenki ugyanolyan arányban járul hozzá a közterhek viseléséhez. A Tisza Párt 22 százalékos, 33 százalékos adókulcsról beszél, már az átlagkeresetűek is többet fizetnének, és évente több százezer forinttal többet a legtöbb szakmában dolgozó, a havi bruttó egymillió-kétszázötvenezer forint feletti jövedelemnél pedig már 33 százalékos adókulcs lépne életbe.

A családi adókedvezmény megtartására vonatkozó kérdéssel kapcsolatban elmondta, erősíteni akarják a családokat, segíteni kell a gyermekvállalást, nem szabad megengedni, hogy hátrányosabb helyzetbe kerüljenek a gyermeket vállaló családok.

"Nem a migrációban kell keresni a megoldást a demográfiai gondokra, ahogyan Brüsszelben erőltetik" - jelentette ki, hozzáfűzve, hogy a kedvezmény június 1-től 50 százalékkal nőtt, január 1-től újabb ötven százalékkal emelkedik. "Mi ehhez ragaszkodunk, de akik külső elvárások alapján akarják az adópolitikát alakítani, azok visszavágnák ezeket"

A fiatalok és az édesanyák szja-mentességéről szóló kérdésről azt mondta, honorálni kell a hozzájárulást a közösség erejéhez, amelyet azzal tesznek, hogy gyermeket hoznak világra.

A rezsicsökkentés megtartására vonatkozó kérdésre közölte, a háborúpárti politika folytatódik Brüsszelben, bár az gyengíti az EU-t. Mégis azt erőltetik, hogy váljunk le az orosz nyersanyagokról, és szerezzünk be drágábban máshonnan kőolajat, földgázt. A magyar érdek az, hogy alacsonyan tartsuk a költségeket, és így meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést. Ma Magyarországon kell a legkevesebbet fizetni a földgázért és az áramért - jegyezte meg.

a 9 százalékos magyar társasági adó a legalacsonyabb az EU-ban, és nem érdekünk az, hogy felemeljük. A magyar cégeknek is köszönhető, hogy egymillió új munkahelyet létrehoztunk, az alacsony társasági adó versenyképességi előny, és hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön az ország

Leszögezte, a nemzeti konzultáció költségeit ezúttal is közzéteszik.

Arról is beszélt, hogy óriási az érdeklődés az Otthon Start Program iránt, elindult verseny a bankok között, és volt, amelyik a három százalékos kamat alá ígért. A program a hosszú időre albérletbe kényszerülőket is segíti, hiszen nem albérletet fizetnek, hanem saját lakáshoz jutnak. Szükség van arra, hogy új lakások épüljenek, ezt a piaci szegmenst is segíti a program - fűzte hozzá.

A műsor másik vendége, Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója azzal kapcsolatban, hogy ma ülésezik az Európa Tanács Dániában, ahol az orosz-ukrán háború és Ukrajna uniós csatlakozása is szerepel a napirenden, kiemelte: Magyarországot Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban nem lehet megkerülni.

amíg magyar érdeket védő kormány van, és Orbán Viktor vezeti az országot, addig az unión kívül van Ukrajna, és az ukrán csatlakozás káros hatásai is kívül maradnak.

Úgy vélte, nem katonailag kell megoldást keresni, hanem diplomáciailag, mert az ukránok ezt a háborút elvesztették, és egy orosz-európai csúcstalálkozó vezethetne a békéhez.

Felidézte: Mark Rutte NATO-főtitkár azt hangoztatta, hogy Ukrajna az első védelmi vonal, azonban a NATO legerősebb és legfontosabb állama az Amerikai Egyesült Államok, Donald Trump (amerikai elnök) célja pedig a béke elérése.

"Trump világosan elmondta, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja. Mi, magyarok, pedig világosan elmondtuk, hogy Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja, mert nem magyar érdek, és behozná a háborút az unióba"

- jelentette ki Menczer Tamás.

A politikus szerint a Tisza Párt az előre beharangozott szeptember 30-ról azért halasztotta novemberre képviselőjelöltjei bemutatását, mert nincsenek jelöltek. "Hát ki akarna most csatlakozni, amikor mindenki látja, hogy bukováriba megy a történet?" - kérdezte.

Úgy vélte, Magyar Péter körül csak botrányhősök és sértettek vannak. A fő sértett Magyar Péter, aki elvesztette az állásait és egy bábuval beszélget, az egyik fegyverrel jár, a másik bejelenti, hogy a választás után mindent lehet, az alelnök pedig semmit nem tud a jelöltállításról. "Botrányokra és sértettségre nem lehet országot építeni" - fogalmazott.

Felidézte, a Tisza Párt kormányzásra való felkészülését segítő szakértő első mondatai között szerepelt, hogy itt a kormány mindenkit lehallgat, de ha ők jönnek, ebből a szempontból biztonság lesz.

Rámutatott, hogy ezt egy olyan párt szakértője mondta, melynek az elnöke a saját feleségét, majd a barátnőjét is lehallgatta, és politikai céljaira használta fel.

MTI