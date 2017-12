Új módszerrel szüntetné meg a hálapénzt a Semmelweis Egyetem

A külföldi gyógyturizmusra alapozva szüntetné meg a hálapénzt a Semmelweis Egyetem. Ez az egyik elképzelés abban a szakértői stratégiai anyagban, amelyet az intézmény már be is mutatott a szaktárca vezetőjének. A külföldi biztosítókkal kötött szerződések révén plusz pénzhez juthatnának, amit az állami ellátásba forgatnának bele - ráadásul reményeik szerint az új szolgáltatással, kivándorolt orvosokat is hazacsábíthatnának, amellett, hogy már meglévő szakembereik bérét is kiegészíthetnék a hálapénz megszüntetése érdekében.