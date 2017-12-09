2017. december 9.,
szombat, Natália napja

Új módszerrel szüntetné meg a hálapénzt a Semmelweis Egyetem

Hír TV

2017. december 9., szombat 10:53, frissítve: szombat 17:07

A külföldi gyógyturizmusra alapoznának.

A külföldi gyógyturizmusra alapozva szüntetné meg a hálapénzt a Semmelweis Egyetem. Ez az egyik elképzelés abban a szakértői stratégiai anyagban, amelyet az intézmény már be is mutatott a szaktárca vezetőjének. A külföldi biztosítókkal kötött szerződések révén plusz pénzhez juthatnának, amit az állami ellátásba forgatnának bele - ráadásul reményeik szerint az új szolgáltatással, kivándorolt orvosokat is hazacsábíthatnának, amellett, hogy már meglévő szakembereik bérét is kiegészíthetnék a hálapénz megszüntetése érdekében.

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Semmelweis Egyetemhálapénz

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