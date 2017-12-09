Új módszerrel szüntetné meg a hálapénzt a Semmelweis Egyetem

EGYÜTT: KARÁCSONYIG MEGÁLLAPODNA AZ EGYÜTT AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KOORDINÁCIÓRÓL.
VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ÉS A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM.
MOLNÁR CSABA: A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM NEM PÁRT, HANEM CIVIL SZERVEZET, DE A DK BIZTOSÍTJA NEKIK A PARLAMENTI KÉPVISELET LEHETÕSÉGÉT.
MOLNÁR GYULA: AZ MSZP PROGRAMJÁNAK FÕ ÜZENETE, HOGY MIKÉNT LESZ NEGYEDIK MAGYAR KÖZTÁRSASÁG.
KARÁCSONY GERGELY: EGY, AZ EMBEREKRÕL SZÓLÓ PROGRAMMAL, AMELYRÕL AZ MSZP BESZÉL, ÉS AMELYET A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT IS KÉPVISEL HÓNAPOK ÓTA, IGENIS LE LEHET VÁLTANI AZ ORBÁN-KORMÁNYT.
KÖZEL 9 MILLIÓ FORINT ÉRKEZETT EGY NAP ALATT TÖBB MINT 1100 EMBERTÕL A JOBBIKHOZ.
VONA GÁBOR A NEMZETKÖZI SAJTÓ ELÕTT MEGISMÉTELTE, HOGY A PÁRTJA VÁLASZTÁSI INDULÁSÁT VESZÉLYEZTETI AZ ÁSZ 663 MILLIÓ FORINTOS PÉNZBÜNTETÉSE.
FINANCIAL TIMES: A JOBBIK ESETLEGES VÁLASZTÁSI BOJKOTTJA KÉRDÉSEKET VETNE FEL A FIDESZ GYÕZELMÉNEK LEGITIMITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.
ÖSSZESEN 165 MRD FT-RA TETTEK SZERT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNY-ÜZLETBEN RÉSZT VEVÕ FIDESZ-KÖZELI OFFSHORE CÉGEK - ÍRJA A MAGYAR NEMZET.
AZ LMP FELOLDANÁ A SOROS-HÁLÓZATOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK TITKOSÍTÁSÁT.
VÖLNER PÁL, FIDESZ: AZ ORSZÁG SZUVERENITÁSÁT AKARJA MEGKÉRDÕJELEZNI A KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁSOKKAL AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG.
KIKÖLTÖZIK A FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM A KOSSUTH TÉRI ÉPÜLETBÕL ÉS A TÁRCA LEGALÁBB 2022-IG BÉRELT IRODÁKBAN MÛKÖDIK, MIVEL A JELENLEGI HELYET FELÚJÍTJÁK - MAGYAR KÖZLÖNY.
FM: AZ UNIÓ ÉS A MAGYAR KORMÁNY 50-50 SZÁZALÉKOS FINANSZÍROZÁSÁBAN ÉVI 4,7 MILLIÓ EURÓ TÁMOGATÁSHOZ JUT A MAGYAR MÉHÉSZETI ÁGAZAT.
A ZÁVECZ RESEARCH FRISS KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁSA SZERINT, A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN: FIDESZ 52%, JOBBIK 19%, MSZP 11%, LMP 9%, DK 5% - MAGYAR NEMZET.
NYUGALOMRA ÉS HIGGADTSÁGRA SZÓLÍTOTT DONALD TRUMP AZT KÖVETÕEN, HOGY KORÁBBAN BEJELENTETTE, JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT ISMERI EL.
LÉGICSAPÁSOKAT HAJTOTT VÉGRE A GÁZAI ÖVEZETBEN AZ IZRAELI LÉGIERÕ. A TÁMADÁSOK CÉLPONTJA EGY FEGYVER ÖSSZESZERELÕ ÜZEM ÉS EGY LÕSZERRAKTÁR VOLT.
AZ IZRAELI LÉGICSAPÁSOKBAN LEGKEVESEBB 3 PALESZTIN ÉLETÉT VESZTETTE ÉS LEGKEVESEBB 25 MEGSEBESÜLT.
REX TILLERSON: FELTEHETÕEN KÉT ÉVEN BELÜL MÉG NEM KÖLTÖZIK AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG TEL AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE.
A PALESZTIN ELNÖK NEM TALÁLKOZIK MIKE PENCE AMERIKAI ALELNÖKKEL, AKI HAMAROSAN A KÖZEL-KELETI TÉRSÉGBE LÁTOGAT.
AZ ÉSZAK-KOREAI KORMÁNYZAT KÉSZEN ÁLL A SZOROSABB KAPCSOLATTARTÁSRA AZ ENSZ-SZEL.
SZÜKSÉGÁLLAPOTOT RENDELT EL KALIFORNIÁBAN AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT AZ AMERIKAI ELNÖK.
LAVINA OKOZTA NYOLC HEGYMÁSZÓ HALÁLÁT AZ IRÁNI ALPOKBAN, EGY KILENCEDIK PEDIG ELTÛNT.
EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕ ÓVA INTETTE A REGIONÁLIS HATALMAKAT, AZAZ IRÁNT ÉS SZAÚD-ARÁBIÁT, HOGY BELESZÓLJANAK A LIBANONI BELÜGYEKBE.
BEJELENTETTE AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTA SZERVEZET ELLENI, HÁROM ÉVE KEZDÕDÖTT HÁBORÚ VÉGÉT HAIDER AL-ABÁDI IRAKI KORMÁNYFÕ.
ÉHSÉGSZTRÁJKOT KEZDETT SZOMBATRA VIRRADÓRA A FOGDÁBAN MIHEIL SZAAKASVILI, AKI AZ ELMÚLT ÉVEKBEN UKRAJNÁBAN POLITIZÁLT, ÉS AZ ELLENZÉK VEZÉRALAKJÁVÁ VÁLT.
TÖBB SZÁZ EURÓPÁBA TARTÓ MENEDÉKKÉRÕT TELEPÍTETTEK HAZA SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA LÍBIÁBÓL - JELENTETTE A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET.
ANDREJ BABIS: AZ EU NE GYAKOROLJON NYOMÁST CSEHORSZÁGRA A BEVÁNDORLÁS KÉRDÉSÉBEN, MERT AZ A SZÉLSÕSÉGESEK MALMÁRA HAJTJA A VIZET.
ÉLETÉNEK 104. ÉVÉBEN ELHUNYT KISGYÖRGY LAJOSNÉ EGYKORI SPORTLÖVÕ ÉS EDZÕ, 123-SZOROS ORSZÁGOS BAJNOK.
BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE AZ A 61 ÉVES FÉRFI, AKIT AUTÓJA MELLETT GÁZOLT EL EGY TEHERAUTÓ JÁSZBERÉNY KÜLTERÜLETÉN, PÉNTEKEN.
EGY EMBER HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY PORVAI HÁZTÛZNÉL.
KÉT KISGYERMEK HALT MEG PÉNTEK ESTE EGY HÁZTÛZBEN A BÁCS-KISKUN MEGYEI FÜLÖPSZÁLLÁSON.
BKK: DEMONSTRÁCIÓ MIATT LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT ÉS KÖRNYÉKÉT MA DÉLUTÁN.
VÁDAT EMELT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ ELLEN A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG, P. LÁSZLÓ AKÁR ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT.
AUSZTRIÁBAN FOGTÁK EL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA CSENGELEI PIHENÕHELYÉN ELKÖVETETT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT, AZ 52 ÉVES FÉRFI LELÕTTE ÁLDOZATÁT.