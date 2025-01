Új lendületet kap a magyar kultúra: új kezdeményezést indított a kormány + videó

Megosztás itt:

Az új kezdeményezés keretében külön forrásokat biztosítanak a művészeti alkotások, kulturális rendezvények és hagyományőrző projektek támogatására. A program kiemelt figyelmet fordít a helyi közösségek kulturális fejlődésére, valamint a magyar művészeti élet nemzetközi színtéren való megerősítésére.

A kormány a kultúra fontosságát hangsúlyozva kívánja elősegíteni a társadalmi összetartozás erősítését és a fiatal generációk kulturális nevelését is - jelentette be a Kultúráért is Innovációért Felelős Miniszter, Hankó Balázs.