Új kihívót kaphat Baranyi Krisztina a baloldaltól + videó

Most már nincs is együtt indulás egyébként. Tehát ugye nem támogatja minden baloldali párt Baranyi Krisztina indulását mint polgármester – mondta Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz önkormányzati képviselője majd hozzátette: a baloldal széthúzása bizonytalanságot teremt a szavazók körében, ezért a jobboldal feladata, hogy megmutassa ők egységesek, erősek és vannak elképzeléseik a kerület fejlesztésével kapcsolatban.

