Új kihívásokra adhat választ ma Orbán Viktor Kötcsén

A Fidesszel szemben most egy 25-30 százalékos formáció jött létre, amely a globalista politikai oldalhoz tartozik. Rajta kívül még Gyurcsány Ferenc pártja, a DK és Toroczkai Lászlóé, a Mi Hazánk Mozgalom rendelkezik érdemi támogatottsággal. Ez a felállás értelemszerűen egy új politikai struktúra, így értelmezésre szorul, hogy ebben hol a helye, illetve mi a szerepe a Fidesznek. Kérdés, hogy a kormánypártok milyen célokat tudnak megfogalmazni 2026-ig, és melyek azok a pontok, amelyekben bizonyítani tudják, hogy 2026-ban is egy győztes politikai erő lehet a Fidesz–KDNP.

Az idei kötcsei piknik címadásából már következtetni lehet arra, hogy a megszokott módon egy komplex külpolitikai helyzetértékelést ad a miniszterelnök, illetve a háború jelenlegi állásáról is elmondja a véleményét, de belpolitikai áttekintés is várható tőle. Emlékezetes, a 2009-es kötcsei találkozón vázolta fel először Orbán Viktor a centrális erőtér elképzelését: vagyis a Fidesz középen van, és tőle jobbra-balra van egy nagyobb ellenzéki tömb, ez a felállás 2018-ig meghatározta a magyar politikát.

