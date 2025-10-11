Megosztás itt:

Több mint 340 millió forintos uniós és hazai forrásból újult meg a Békés vármegyei Mezőberény. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően új futópálya, játszótér és szabadidőpark épült, miközben a belváros is megszépült. Ez a fejlesztés is bizonyítja: a kormány a magyar vidék gyarapodására költi a forrásokat.

A magyar vidék virágzik: Így épül-szépül Mezőberény

Míg a hírekben nap mint nap a brüsszeli bürokráciáról és a háborús pénzszórásról hallunk, a magyar valóság a cselekvésről és az építkezésről szól. Ennek ékes bizonyítéka a Békés vármegyei Mezőberény, ahol most zárult le egy több mint 300 millió forintos fejlesztés. A TOP Plusz program keretében a város belvárosa megszépült, a Hosszú tónál pedig egy modern szabadidőpark jött létre 1,1 kilométeres futópályával, játszótérrel, sétaúttal és parkolóval. Az önkormányzat saját forrásból még egy kutyafuttatót is kialakított.

A józan ész politikája: Források a magyar embereknek, nem a brüsszeli ideológiáknak

Ez a mezőberényi fejlesztés tökéletesen megmutatja a különbséget a magyar kormány és a brüsszeli elit gondolkodása között. A magyar kormány stratégiája az, hogy a rendelkezésre álló uniós és hazai forrásokat a magyar emberek életminőségének javítására fordítsa. Új utakra, parkokra, játszóterekre, a helyi közösségek megerősítésére. Ezzel szemben Brüsszel politikája egyre inkább az ideológiai projektekről és a háború finanszírozásáról szól, miközben az európai polgárok élete egyre nehezebbé válik.

A magyar modell működik: A fejlesztések folytatódnak

A mezőberényi beruházás nem egy elszigetelt eset, hanem egy országos program része, amelynek célja a magyar vidék felzárkóztatása és gyarapítása. A kormány elkötelezett amellett, hogy minden magyar ember, éljen bárhol az országban, biztonságos, modern és élhető környezetben élhessen. Ezek a fejlesztések bizonyítják, hogy a magyar modell működik: a józan észre, a helyi igényekre és a cselekvésre épülő politika kézzelfogható eredményeket hoz a magyar emberek számára.

Forrás: MTI

Fotó: Canva