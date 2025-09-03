Új fordulat a csepeli droggyár ügyében – döntöttek a harmadik gyanúsítottról

Megosztás itt:

A bíróság december 22-éig meghosszabbította a csepeli droglabor harmadik gyanúsítottjának bűnügyi felügyeletét – derült ki a Fővárosi Törvényszék lapunknak adott tájékoztatásából.

A hónapokkal ezelőtt kirobbant ügynek van még két gyanúsítottja, ők szabadlábon védekeznek. Őket első fokon az a Matusik Tamás engedte szabadon, aki néhány éve nagy felháborodást keltve a nagykövetségen találkozott a diplomáciai határokat többször átlépő volt amerikai nagykövettel, David Pressmannel.

