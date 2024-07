Új elnököt választott a Momentum Mozgalom, de továbbra is a szakadék szélén a párt + videó

De az elnöki pozícióért újra ringbe szálló Fekete-Győr András is számtalan alkalommal lepte meg párttársait és követőit érdekes szokásaival is.

"Tudjuk, hogy most Balaton nem tudom hol most kineveznek valakit, aki majd aláír. Kicserélik a töltőtollban a betétet. Szuper. Nem a mi dolgunk.” - mondta Tompos.

Nemrég trágár bejegyzésben jelentette be Tompos Márton, hogy ő is elindul a párt tisztújításán.

