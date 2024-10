Új ellenzéki összefogás? + videó

Megosztás itt:

A lap szerint a DK elnöke nemrég egy interjúban utalt rá, hogy a Tisza Párttal is keresik az együttműködés lehetőségét.

Összenő, ami összetartozik: egyre közelebb kerülünk Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter koalíciójához - erre hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A lap arra kiemelte, a DK-vezér a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy mindenkivel keresik az együttműködést, aki Orbán Viktorral szemben áll. Azt is hozzátették, az állandó viták ellenére Gyurcsány Ferenc már korábban is utalt rá, hogy elképzelhetőnek tartja az összefogást Magyar Péterrel. Mindez aligha meglepő, mivel ezzel garantálná a politikai túlélését a 2026-ot követő időszakra is.