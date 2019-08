Új elektromos buszok Pécsen

10 elektromos buszt vásárolt Pécs - ezt a város polgármestere, Páva Zsolt jelentette be. A beruházás 1,7 milliárd forintba kerül, a pénzből az elektromos buszok őrzéséhez szükséges speciális telephelyet is kialakítanak. A buszokon légkondicionáló is van, és egy elektromos feltöltéssel 300 kilométert tudnak megtenni. Várhatóan jövőre helyezik majd őket forgalomba.