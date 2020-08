Új bűnszövetség - Néző László vezércikke a Magyar Nemzetben

Egy egész ország lélegzett fel megkönnyebbülten a hét végén, amikor kiderült, Gyurcsány Ferenc a következő kormányban semmilyen szerepet nem vállal majd. Ezt onnan tudhatjuk, hogy a percemberkék (Momentum) dáridóját vezénylő Fekete-Győr Andrásnak állítólag bizalmasan letette erre a nagyesküt a DK elnöke. Higgyünk nekik, hisz nem először hazudnak. Az viszont egészen beszédes, ahogyan erre egy kedves barátom felhívta a figyelmemet, hogy ezt a nagy hírt egyikük sem jelentette meg a saját közösségi oldalán, hanem Fegyőr az egyik bulvárlapnak szólta el magát (vagy üzent), mindenesetre Gyurcsány nem cáfolta, tehát még az is lehet, hogy igaz. Mármint az, hogy megígérte. Fekete-Győr meg elhitte. De ismerjük a bukott miniszterelnököt, annyi mindent ígért már, hogy azt a sok mesét Benedek Elek is megirigyelhetné.

A nagy baloldali összefogósdiban részes pártok viszont látható örömmel reagáltak a bulvárhírre, ezzel nyilván azt is beismerve, hogy Gyurcsány Ferenc mégiscsak egy parvenü, vele csak orrot befogva lehetne összefogni.

Persze ez is csak egy színjáték, hiszen mindenki tudja, hogy ha netalán nem is lesz miniszter belőle, valójában ő tartja a kezében a baloldali pártok egy részét, vagy tán mindegyiket. Szóval ha vele snassz összefogni, a pártjával éppúgy az. De a szükség nagy úr, a DK nélkül lehetetlen a megegyezés, a közös jelöltek. Tehát Gyurcsány úgy megy, hogy marad.

Azaz dehogy megy! Mit is képzelünk! Gyurcsány nélkül semmi nincs! – ezt már Vadai Ágnestől tudjuk, aki úgy megvédte e hír után főnökét, hogy arra még a jobboldaliak is csak elismerően csettinteni tudtak. Ágnes asszony ugyanis igazi bolsevik tempóban küldött el mindenkit a fenébe (egyelőre még nem a gulágra), aki egy rossz szót is szólni merészelt az ő hőn szeretett pártelnökéről, aki szerinte a semmiből építette fel „az ellenzék legerősebb pártját”. (Na ez körülbelül épp annyira igaz, mint hogy Gy. F. budapesti lakos a semmiből teremtette meg milliárdos cégbirodalmát.) Vadai Ágnes végtére is tiszta vizet öntött a pohárba, hogyan is gondolkodnak ők: aki Gyurcsány ellen van, az a Fidesszel van, ez a politikusnő végső következtetése. És azt is nyilvánvalóvá tette: Gyurcsány marad, és vezető szerepe lesz egy „új Magyarország megteremtésében”.

Mindezzel természetesen végtelenül egyszerűvé tette a 2022-es választás tétjét: aki a baloldali összefogás jelöltjére vagy listájára szavaz, az Gyurcsány Ferencre szavaz. Ezt persze mi már elég régóta mondjuk – és egészen jól be is bizonyosodott az önkormányzati választások után, nézzünk csak szét a főpolgármesteri hivatalban –, de azért mégis más, és az ellenzéki szavazók számára talán hihetőbb, ha ők maguk vallják be. Magyarán ezek 2022 után egy újabb gyurcsányi világot álmodnak, remélnek maguknak. Azt a feldúlt sötétséget, amit már sokszor elutasított ez az ország, és senki nem kívánja vissza.

A baloldali összefogás nem más, mint egy hazugságokból épülő új bűnszövetség, amelynek a kirakatában lehet, hogy még kevésbé odakozmált személyek lesznek majd, de a keresztapa ugyanaz marad, aki volt.

De végül is arról álmodoznak, amiről akarnak, Gyurcsány, Vadai, Fekete-Győr, Jakab, Karácsony és a többiek. Visszatérve az alaphírhez: Gyurcsány Ferenc valóban nem lesz a következő kormány szereplője semmilyen szinten. De Fekete-Győr András sem. Nehezen hihető mai ésszel, hogy Orbán Viktor bármilyen szerepet szánna nekik 2022-ben, az új kormánya megalakításakor. Ha jól emlékszem ugyanis, akkor

egyelőre nem szerepel a minisztériumokról szóló jogszabályban az udvari bolond feladatköre.

Néző László

Magyar Nemzet